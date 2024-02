Buscan al sospechoso de arrastrar a una mujer e intentar agredirla sexualmente en Alexandria

La policía pide la ayuda del público para identificar a un hombre que intentó agredir sexualmente a una mujer el domingo en Alexandria, Virginia.

Era poco después de la medianoche cuando un hombre atacó a la víctima, quien había estacionado su auto a lo largo de Main Line Boulevard. Ella denunció que el hombre la arrastró a un callejón cercano e intentó quitarle la ropa, pero ella peleó, escapó y llamó al Departamento de la Policía de Alexandria.

Momentos después de la llamada al 911, video de una cámara Ring capturó como oficiales y unidades de perros policiales cayeron sobre el vecindario de Potomac Yard, persiguiendo al hombre a pie.

Sin embargo, para la noche del martes, el sospechoso sigue prófugo.

Otras mujeres dicen que el crimen las ha dejado nerviosas para contestar las puertas. Las que hablaron con nuestra cadena hermana pidieron no ser identificadas porque temen por su seguridad.

“Llegar a casa y pasear a los perros por la noche se siente muy inquietante e incómodo”, dijo una mujer.

Dijo que había una gran presencia policial, y los uniformados tocaban las puertas y revisaban callejones.

“Tengo vecinos que dicen que cuando pasean a los perros, ahora cargan un bate. Mi esposo quiere conseguirme un spray de gas pimienta”, dijo otra vecina.

​While it's not how she wants to live, she's worried it's what she'll need to do to stay safe.

“Eso es muy diferente para mi, es malísimo”, dijo

La policía de ​Alexandria pide que la comunidad revise sus cámaras de vigilancia o de timbre y comparta la imágenes con las autoridades. Ring cambió su póliza y ya no le ofrece a las autoridades acceso directo a sus videos, así que la policía cuenta con la ayuda de los residentes.