Captado en video: buenos samaritanos detienen a hombre tras intento de asesinato en Maryland

En un aterrador incidente captado en cámara se puede ver como los vecinos y familiares de un hombre hispano le salvaron la vida al aguantar un atacante que presuntamente habría intentado dispararle en la cabeza en Maryland.

El ataque ocurrió en la cuadra 1700 de Mount Pisgah Lane, cerca del complejo Avery Park Apartment Homes, a eso de las 6 p.m. el sábado.

La policía del condado Montgomery publicó un video de cómo un hombre al parecer atacó a Carlos Quezada, de 35 años, mientras iba saliendo de un complejo de apartamentos.

Antes de que intervinieran unos buenos samaritanos, la víctima recibió dos impactos de bala. Luego, el sospechoso presuntamente apuntó con un arma a la cabeza de la víctima y apretó el gatillo, pero el arma falló, según las autoridades.

“Yo creo en Dios. Yo solo me hinqué y le pedí a Dios que por favor esa bala no saliera. Y yo pude ver cómo Dios obró en él”, dijo la hermana de la víctima entre lágrimas. “Y no salió la bala, ni salió”.

Ella estuvo entre los residentes de la zona que a pesar de estar desarmados ayudaron a retener al agresor y despojarlo de su arma. Las imágenes muestran cómo un hombre da una patada voladora y una mujer salta sobre el sospechoso, tumbándolo y aguantándolo.

“Otra persona que incluso iba a la iglesia… le pegó al hombre cuando estaba distraído viendo porque su arma no disparó”, agregó la hermana de Quezada.

Ella afirma que el autor del tiroteo es un desconocido, y que le mordió la mano durante la lucha.

Marcus Conway, de 24 años, fue identificado como el atacante y enfrenta cargos de intento de asesinato en segundo grado, agresión, uso de una arma de fuego para cometer un delito y posesión de una arma de fuego por una persona prohibida. Está detenido sin derecho a fianza.

La familia de Quezada asegura que se encuentra estable y recuperándose en un hospital local, pero han solicitado finalizar el contrato de renta de su vivienda porque dicen no sentirse seguros.

Los seres queridos de la víctima también piden que haya más presencia policial en la zona y que los departamentos pongan mayor seguridad en las entradas de los edificios para evitar casos como este, con personas que son ajenas a la residencia.