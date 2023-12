¿Vas a salir a celebrar el Fin de Año? Conoce el horario extendido de Metro y una oferta de Lyft

El año 2023 llega a su fin este fin de semana, lo que significa que tenemos la oportunidad de celebrar otra órbita alrededor del Sol y todas las posibilidades que esto podría traer.

Pero llegar a ese próximo viaje por el espacio significa llegar sano y salvo a casa después de la fiesta de Nochevieja.

Aquí hay algunas formas en que los funcionarios del DMV están intentando para que tu viaje a casa sea seguro.

METRO AMPLÍA HORARIO

El 31 de diciembre, Metro estará abierto de 7 a.m. a 2 a.m., dos horas más que el horario habitual. Y el 1 de enero, los trenes operarán desde las 7 a.m. hasta la medianoche, dijo la agencia.

Los horarios de los últimos trenes varían según la estación, por lo que es una buena idea consultar la página de la estación antes de planificar su noche.

Se agregó el horario ampliado para que las personas que salgan a celebrar la Nochevieja puedan hacerlo de forma segura.

DINERO PARA VIAJES EN LYFT

El Programa Regional de Alcohol de Washington también quiere que la gente celebre el Año Nuevo de manera responsable, por eso están ofreciendo dinero para viajes compartidos.

WRAP ofrece $15 de descuento en un viaje de Lyft a casa a cualquier persona mayor de 21 años.

El código para el viaje con descuento se publicará a las 9 p.m. este domingo en www.wrap.com/soberride.