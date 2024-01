Muchas escuelas en Virginia y Maryland permanecerán cerradas el viernes ante el clima invernal

Se espera que la semana más nevada en dos años en el área de D.C. termine con una acumulación aún mayor el viernes. Si bien esta no será una tormenta invernal importante, Storm Team4 advirtió a las familias que esperen retrasos, cierres o salidas anticipadas de las escuelas.

ESCUELAS EN VIRGINIA

Las escuelas y oficinas públicas de la ciudad de Alexandria estarán cerradas el viernes. Se cancelan todas las actividades presenciales en los terrenos escolares, incluida la programación proporcionada por organizaciones comunitarias o la ciudad de Alexandria. Todo el personal esencial, incluidos los ingenieros de construcción, los conserjes, los empleados del taller de mantenimiento y el personal de seguridad, deben presentarse a trabajar si es seguro hacerlo.

Las escuelas públicas y las oficinas de Arlington estarán cerradas el viernes. A menos que los supervisores indiquen lo contrario, el personal de conserjería y mantenimiento debe presentarse a trabajar a la hora programada. Se cancelan las actividades extracurriculares, juegos, prácticas en equipo, excursiones, clases y programas de educación para adultos en las escuelas y en el recinto escolar.

Las escuelas públicas del condado de Fairfax y las oficinas centrales estarán cerradas el viernes. Se cancela la instrucción domiciliaria y en el hogar, así como todas las actividades en persona en las escuelas y en los terrenos escolares. Eso incluye actividades extracurriculares, prácticas en equipo, programas extracurriculares en escuelas intermedias y centros de cuidado infantil en edad escolar. El personal esencial debe comunicarse con sus supervisores para ver si aún debe presentarse a trabajar, pero todos los demás empleados tienen licencia administrativa de emergencia.

Las escuelas públicas y las oficinas de la ciudad de Manassas estarán cerradas el viernes. Eso incluye todas las clases y actividades escolares, diurnas y nocturnas, incluido AlphaBest, educación para adultos y programas recreativos. El sistema escolar está cerrado.

Las escuelas públicas del condado Stafford abrirán dos horas más tarde el viernes. No habrá prekínder por la mañana. El personal debe llegar dos horas después de su horario normal de presentación. Cualquier actualización, si es necesaria, se compartirá antes de las 6:30 a.m., después de que el condado evalúe las condiciones por la mañana.

Las escuelas públicas y las oficinas del condado Prince William estarán cerradas el viernes. Se cancelan las clases virtuales y no se abrirá el programa de cuidado de niños en edad escolar. Todas las actividades escolares, diurnas y nocturnas, quedan canceladas, incluidas las prácticas de equipo, las reuniones de clubes y las competencias deportivas. También se cancelan las actividades no escolares, diurnas y nocturnas, incluidas las clases escolares nocturnas y los programas de recreación en los edificios escolares. Los empleados no deben presentarse a trabajar a menos que sean declarados trabajadores en condiciones climáticas adversas. Los profesores pueden trabajar de forma remota, pero no es obligatorio.

ESCUELAS EN MARYLAND

Las escuelas públicas del condado Frederick estarán cerradas el viernes. Las oficinas permanecerán abiertas y los miembros del personal tendrán la opción de tomar una "licencia liberal" o trabajar de forma remota. Las actividades extraescolares y nocturnas se cancelan o posponen, incluidos los programas de grupos comunitarios. Los programas de guardería basados en las escuelas y los programas de Parques y Recreación en los gimnasios escolares comunicarán sus decisiones de cierre por separado.

Las escuelas públicas del condado Howard estarán cerradas el viernes. Se cancelan las actividades nocturnas que involucran a estudiantes y personal del Howard County Public School System (HCPSS, por sus siglas en inglés) y se cancelan todos los programas comunitarios en los edificios del distrito. Los exámenes parciales de secundaria programados para el 19 de enero se trasladarán al jueves 25 de enero.

El Prince George's Community College tendrá un día cibernético el viernes. Todas las operaciones se llevarán a cabo de forma remota y los campus estarán cerrados.

Mira en este enlace la lista de todos los cierres y cambios de horarios de la escuelas.