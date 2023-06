Condado Montgomery ofrece talleres de defensa propia para mujeres

Actividades que deberían ser comunes y no representar ningún riesgo para cientos de mujeres en nuestra área, como caminar o tomar el Metro, se vuelven su mayor preocupación y deben lidiar con ello a diario. Ante los altos índices delictivos, muchas dicen sentirse vulnerables.

Según One World Education, 1 de cada 4 mujeres en el área metropolitana de DC ha sufrido violencia de alguna forma. Actividades tan comunes como usar el transporte público representan un desafío.

Yesskely Valderrama, quien llegó hace cinco meses al área, dijo que ya han intentado robarle su patineta en dos oportunidades y en parte cree que por verse indefensa.

“Yo uso el tren prácticamente hasta la última hora, 11 de la noche, y no me siento muy segura porque siempre estamos solos. No hay seguridad”, dijo Valderrama.

Aunque la delincuencia está a la orden del día, algunas mujeres sienten que son más vulnerables a agresiones sexuales.

“Siempre hay varias personas caminando juntos cerca, es bien fácil que alguien te toque y ni vas a ver quién te tocó”, dijo la residente Jessica Torres.

En medio de estos temores, el condado Montgomery ofrece talleres de defensa personal para que las mujeres conozcan a fondo cómo reaccionar en una emergencia. Son totalmente confidenciales e incluyen información de seguridad que deben saber.

“Es un componente adicional para que la mujer se sienta capacitada, beneficiada y empoderada en cuanto a lo que son y pueden ser sus habilidades”, dijo la portavoz del condado Lorna Virgili.

Para comprar boletos para el seminario, haz clic aquí.

Algunas mujeres, cómo Jenny Rodríguez, dicen tomar medidas a diario.

“Sí, la verdad a veces uno sí siente temor porque a veces pasan muchas cosas”, dijo. “[Trato de] no acercarme mucho a personas que no conozca”.

“Si estoy escuchando algo en mi teléfono, dejo un oído abierto para estar atenta de lo que está pasando a mi alrededor”, agregó la residente Yamila Hernández.

Por su parte, la residente Breany López dijo que “siempre tengo mi teléfono conmigo porque si algo pasa puedo llamar a alguien que esté cercano”.

Los especialistas aseguran que para defenderse, lo primero que debemos de ver es la vulnerabilidad del atacante a nivel de ojos, nariz, pecho, ingle y rodillas.

También se pueden guardar gas pimienta, alarmas personales, un arma de nudillo y hasta una linterna, aunque se debe revisar si en el estado donde vives es permitido usar estas armas de defensa.

El próximo taller de dos horas será el martes 13 de junio. Te puedes pre-inscribir llamando a la Comisión para la Mujer del Condado Montgomery al 240-777-8300. Si la disponibilidad de cupos se agota, nuevos talleres seguirán siendo ofrecidos.