El condado Prince George’s busca llenar más de 300 puestos de trabajo para el verano

Si estás en la búsqueda de empleo, tienes que saber que el condado Prince George’s abrirá cientos de vacantes y tan pronto como este fin de semana empiezan las contrataciones.

Desde atención al cliente, diseño gráfico y hasta arte y deportes–alrededor de 300 puestos de trabajo estarán disponibles en el condado para este verano.

Hace tres años, Meily Alvarado aceptó el reto y ahora cuenta con un trabajo estable como salvavidas.

“El pago es de $17.50 a $20.26–muy buen pago. Y la flexibilidad en el trabajo–yo estoy en la universidad y me permite estar en la escuela y estar trabajando. El trabajo no es muy pesado. Si es mucha responsabilidad, pero no es muy pesado”, dijo. “Usted puede conectarse con la comunidad y hacer muchas amistades también en el trabajo”.

Un gran porcentaje de las posiciones son en el área acuática, pero también como consejeros de campamentos de verano.

“Ser consejero de campamento tiene la responsabilidad de interactuar con los niños, liderar actividades. Trabajan de 7 horas y media a 8 horas. Se le paga por su trabajo y tiene la oportunidad de poder llegar, si así lo desea, a trabajar a tiempo completo”, dijo Carlos Ocasio, del Departamento de Parques y Recreación del Condado Prince George’s.

Trabajos en mantenimiento, recursos culturales y muchas otras opciones pueden ser exploradas en tres ferias de trabajo que estará realizando el Departamento de Parques y Recreación, arrancando el sábado 16 de marzo y hasta el próximo 20 de abril.

A continuación los lugares y fechas:

16 de Marzo, 10 am - 2 pm, Laurel-Beltsville Senior Activity Center

20 de Marzo, 10 am - 2 pm, Southern Regional Technology and Recreational Complex

20 de Abril, 10 am – 2 pm, Prince George’s Sports and Learning Complex

“Quienes vayan a la feria van a tener la capacidad de hablar con nuestros representantes y explorar las diferentes oportunidades, llenar la aplicación e inclusive hacer la entrevista ese mismo día”, dijo Jennifer Muñoz, del Departamento de Parques y Recreación del Condado Prince George’s.

La registración no es necesaria, pero si deseas hacerlo visita esta página web. Los participantes deben llevar una hoja de vida, si es que cuentan con una. Personas desde los 15 años son bienvenidas. No se necesita experiencia, ya que el departamento provee los entrenamientos necesarios.

Si bien estas son una series de ferias laborales que terminan en abril, se aconseja ir desde las primeras para poder tener mejores oportunidades de empleo.

Encuentra más información aquí.