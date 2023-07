Conductor graba a presunto oficial falso en Greenbelt durante supuesta parada de tráfico

Un conductor detenido por un hombre armado que se hacía pasar por un oficial de la policía en Greenbelt, Maryland, dijo que temía por su vida durante el encuentro que quedó captado en cámara a principios de este mes.

La víctima, Esteban Ponce, habló con Telemundo 44 después de que le proporcionó al Departamento de la Policía de Greenbelt un video de lo que resultó siendo una parada de tráfico falsa.

Ponce dijo que grabó el encuentro con un hombre identificado como Carl Colston Jr. porque un instinto le dijo que algo estaba mal.

Describió cómo el conductor de un auto Crown Victoria se detuvo detrás de él y comenzó a tocar la bocina y a encender las luces interiores de su vehículo alrededor de las 3 p.m. del 8 de julio. Ponce conducía su camioneta en Greenbelt Road, cerca de la salida de la Ruta 201 hacia el norte.

Cuando la víctima le indicó al conductor del Crown Victoria que diera la vuelta, dijo que el vehículo se detuvo frente a él y lo obligó a parar.

El sospechoso luego le mostró una supuesta placa policial dorada.

"Yo pensé que era un policía porque como me prendió las luces, prendió todas las luces, dije OK, policía y me orillé. Pero donde yo vi que no traía chaleco, no traía nada... no más me enseñó una charola que era policía", dijo Ponce.

La víctima aseguró que el sospechoso no le dio razón alguna para orillarse, simplemente le empezó a gritar desde su auto y pretendió llamar a refuerzos policiales.

Sin embargo, Ponce dijo que cuando indicó que estaba grabando y llamando a las autoridades reales, el hombre regresó a su auto y se fue.

"Cuando yo le estaba hablando a la policía, él se fue. En el momento que él se iba llendo, vi que tenía una pistola en la guantera. Al momento de eso él agarró la pistola y me amenazó de muerte. Dijo que me iba a matar pues, haciendo una mueca", aseguró la víctima.

Le dio la grabación a los oficiales de Greenbelt que respondieron al lugar.

Ponce dijo que se le ocurrió grabar al sospechoso porque había escuchado sobre una persona en otra jurisdicción "que paraba a los hispanos y los multaba y les sacaba dinero".

Carl Colston Jr., de District Heights, ahora enfrenta cargos relacionados con el arma de fuego y por hacerse pasar por un oficial de policía. Cuando fue arrestado el 13 de julio, también se hallaron prendas de esitlo policial y una pistola de balas de pimienta.

Según los documentos judiciales en el caso, uno de los primeros oficiales de policía de Greenbelt que respondieron reconoció al sospechoso cuando trabajaba en seguridad en un hotel de Greenbelt.

"Yo quisiera también darle esto a la comunidad, que no se dejen intimidar por otras personas así", relató Ponce.