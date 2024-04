Más de 200 personas se unen a campamento propalestino en Universidad George Washington

Los manifestantes retiraron las barreras alrededor de un campamento propalestino en la Universidad George Washington (GWU, en inglés) en DC la madrugada del lunes mientras los funcionarios intentaban expulsar a los protestantes acusados de alterar la vida en el campus, informó la universidad en un correo electrónico masivo.

Más de 200 personas, incluidos "organizadores profesionales, activistas y estudiantes universitarios", se unieron a la manifestación, indicó la universidad el lunes, mientras continúan las protestas en campus universitarios de todo el país.

Los manifestantes retiraron las barricadas ligeras tipo portabicicletas colocadas cerca del campamento y una persona fue escoltada por la policía del campus, pero no fue arrestada, según la universidad.

El video muestra las barricadas amontonadas en el centro del campamento.

"Esta es una clara violación de la confianza de la comunidad y va mucho más allá de los límites de la libre expresión y el derecho a protestar", reza en parte el comunicado de la universidad.

Decenas de estudiantes instalaron tiendas de campaña el jueves en University Yard, que limita con la facultad de derecho de GW y otros edificios de GW, para pedir a la universidad que se deshaga de sus vínculos financieros con Israel, según el periódico estudiantil The GW Hatchet.

Cinco días después, en el último día de clases del semestre de primavera, el número de personas que participaban en el campamento aumentó y había surgido un segundo campamento en H Street, en propiedad de DC, según la universidad.

Estudiantes y manifestantes pro palestinos de la Universidad George Washington crearon un campamento el jueves por la mañana en apoyo a Gaza y permanecieron allí hasta el viernes por la mañana.

Durante el fin de semana, la universidad redujo el espacio en University Park para permitir que permanecieran 20 personas y "para minimizar una mayor interrupción de las actividades universitarias". Estaban permitiendo a los manifestantes acceder a alimentos y agua y compartieron cómo encontrar asistencia médica, dijo la presidenta de la Universidad, Ellen M. Granberg, en un mensaje dominical al campus.

"GW continúa ofreciendo Anniversary Park como un sitio de manifestación alternativo e implora a los manifestantes que abandonen University Yard inmediatamente", escribió Granberg.

Cuando el acceso se limitó a University Park el viernes por la noche, los manifestantes establecieron un nuevo campamento de unas 20 tiendas de campaña en H Street.

"CAMPAMENTO DE LIBERACIÓN"

Los estudiantes celebraron el viernes las primeras 24 horas de la protesta del "Campo de Liberación".

Los manifestantes dicen que su solidaridad es con el pueblo palestino, no con Hamás. Si bien cualquier movimiento de protesta tiene elementos extremos que divergen de la causa central, la mayoría de los manifestantes en GW dicen que quieren mantener el enfoque en el motivo por el que están en el campamento: asesinatos y lo que llaman un genocidio en Gaza.

"Hemos sido muy claros con nuestras demandas y hemos sido muy claros en que estamos aquí en solidaridad con Gaza", afirmó una joven que protestaba el jueves y que no quiso ser identificada. "Estamos aquí en solidaridad con Palestina".

GW anunció que decidió solicitar asistencia policial de DC después de que se desatendieran múltiples instrucciones de los agentes de policía de la universidad para trasladarse a otro sitio en el campus.

La universidad también emitió un comunicado diciendo que los manifestantes están invadiendo la propiedad y que "cualquier estudiante que permanezca en University Yard puede ser suspendido temporalmente y excluido administrativamente del campus".

Por su parte, los manifestantes dijeron el viernes que planeaban continuar. Varios estudiantes dijeron a News4 que estaban dispuestos a ser arrestados para defender lo que creen, y otros dijeron que si los destituían, eso sólo los envalentonaría en sus protestas.

"Perder clases no es nada comparado con lo que está pasando la gente en Gaza en este momento", expresó un manifestante anónimo. "No se trata de nosotros, no se trata de nuestro supuesto sacrificio".

El contramanifestante Eric Hirshfield dijo que intentó ingresar al campamento "sólo para ver qué estaba pasando y asegurarse de que no estuvieran privando de sus derechos a otros".

Los líderes de la Asociación de Estudiantes Judíos dijeron que se sienten incómodos al caminar junto a las protestas pro palestinas.

"Mucha gente tiene familia en Israel, y cuando se utilizan lemas que piden la destrucción del lugar donde vive la gente, es muy intimidante", destacó la copresidenta Alana Mondschein.

“El clima universitario y las protestas son simplemente improductivos”, agregó el copresidente Jacob Wise. "No hacemos ningún esfuerzo por hablar con otros estudiantes que puedan no estar de acuerdo".

El otoño pasado tuvieron que ayudar a reemplazar carteles de rehenes israelíes en el edificio Hillel después de que alguien los derribara. GW dijo que suspendió al estudiante involucrado.