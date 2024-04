Continúa la recuperación a un mes del colapso del puente en Baltimore

A un mes del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, continúan las labores de reconstrucción del puente y recuperación de los dos cuerpos desaparecidos.

La búsqueda de las autoridades sigue enfocada en rescatar los cuerpos de Miguel Luna y José Mynor López quienes habrían caído al río Patapsco luego de que el buque Dali impactó una columna del puente durante la madrugada del 26 de marzo.

Al menos ocho hombres se encontraban sobre el puente realizando labores de construcción. Dos de ellos fueron rescatados, mientras los otros seis perdieron la vida en el acto.

Para los familiares, este mes ha sido muy duro ante la ausencia de sus seres queridos.

“Todavía no estoy lista. No estoy lista para poder ir a ver el lugar donde mi hijo perdió la vida. Tal vez más adelante yo vaya, cuando yo me sienta lista, ahorita no”, destacó la madre de una de las víctimas.

Asimismo, residentes de la zona han mostrado su solidaridad con los familiares de los fallecidos. Abraham Vargas, propietario de un negocio en Baltimore junto a su hermano, están donando su tiempo para mantener en la memoria de muchos a los seis trabajadores.

“Ahora estamos inmortalizando a nuestros hermanos y regreso a los dos, a José y a Miguel que estamos acá para pedir que salgan pronto”, expresó Roberto Márquez, creador de un mural.

Mientras la comunidad y los familiares de las víctimas se unen para recordar a los suyos, las demandas en contra de los dueños del carguero continúan.

Los dueños de American Publishing LLC., Karen y Charles Austin, demandaron a Grace Ocean Private, propietarios del Dali y a Synergy Marine Group, el operador del barco, por el impacto económico que la tragedia habría tenido en su compañía.

En un comunicado del bufete de abogados Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, el propietario del Dali y el operador del barco habrían sido responsables de negligencia.

"Se ha prestado mucha atención a los impactos en la cadena de suministro del cierre del puerto después de la destrucción del puente Key, pero con esta demanda, esperamos abordar el daño que se ha causado a los Austin y otros propietarios de pequeñas empresas en la región”, destacó el bufete de abogados.

“Nos ha afectado demasiado por el tiempo que tardamos en ir a los trabajos, se ha aumentado de 20 a 30 minutos. Realmente el cierre del puente (y) el tiempo realmente están afectando la economía. El derrumbe del puente (lo) cierra todo”, afirmó Abraham Vargas, dueño de negocio.

El recurso legal se presentó días antes de que las autoridades abrieran un canal temporal que permitió el paso de al menos dos barcos que habían quedado varados tras el colapso del puente.