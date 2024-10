El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Kaiser Permanente. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Washington. Haz clic aquí para conocer más sobre Kaiser Permanente.

Asumir las responsabilidades de cuidado de un ser querido es una experiencia gratificante, pero también puede suponer desafíos financieros. Muchos cuidadores, en particular los familiares, pueden encontrarse en la necesidad de equilibrar sus obligaciones de cuidado con la presión financiera. Hablar sobre la compensación por el cuidado puede ser un tema delicado, pero es una conversación importante, especialmente cuando la función de cuidador se extiende por un largo período de tiempo.

Para los nuevos cuidadores, es esencial comprender cómo desenvolverse en este terreno complejo. Ya sea que estés ayudando a uno de tus padres, tu pareja u otro miembro de la familia, existen varias formas de recibir una compensación según tu situación particular.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Pago privado de quienes reciben los cuidados

En los casos en que la persona que necesita cuidados está mentalmente sana y tiene los recursos económicos necesarios, puede optar por compensar a un familiar por sus cuidados. Este acuerdo funciona de manera similar a la contratación de un cuidador profesional. Si vas a asumir este papel, es fundamental que trate este acuerdo como una relación comercial para evitar malentendidos. Considera establecer un contrato formal que describa el alcance de las tareas de cuidado, la tasa de compensación, las horas de trabajo y la flexibilidad. Es posible que quieras buscar la ayuda de un profesional legal para redactar un contrato que refleje las expectativas de ambas partes. Esto no solo protege a los cuidadores, sino que también garantiza la transparencia, especialmente si hay otros miembros de la familia involucrados.

Programas de Medicaid para cuidadores

Si tu ser querido recibe Medicaid, puedes ser elegible para recibir una compensación a través de programas específicos de cada estado. Algunos estados permiten que los beneficiarios de Medicaid contraten a familiares o amigos como cuidadores a través de programas como Medicaid's Cash and Counseling o de Self-Directed Care. Los programas de Cash y Counseling permiten a los beneficiarios de Medicaid decidir cómo se utilizan sus fondos de atención. Esto puede incluir la contratación de un familiar como cuidador remunerado. Self-Directed Care le da al receptor de la atención más control sobre su atención personal, lo que le permite seleccionar y pagar a sus cuidadores.

Cada estado tiene sus propias reglas de elegibilidad, por lo que los cuidadores deberán consultar las políticas de Medicaid de su estado para ver si califican. También es importante tener en cuenta que los programas de Medicaid pueden tener restricciones, como requerir cierta capacitación o certificaciones para los cuidadores y límites a la compensación. De todos modos, los programas de Medicaid pueden ser un salvavidas para los familiares que desean cuidar a sus seres queridos ellos mismos, pero no tienen el tiempo o los recursos para hacerlo sin una compensación.

Seguro de cuidados a largo plazo

Algunas pólizas de seguro de cuidados a largo plazo incluyen disposiciones para pagar a los cuidadores familiares. Si el beneficiario de los cuidados tiene una póliza de este tipo, revisa los términos para ver si los miembros de la familia son elegibles para recibir una compensación por los servicios de cuidado. Por lo general, estas pólizas cubren servicios como asistencia con las actividades de la vida diaria, cuidado personal y tareas del hogar.

Programas para veteranos

Para los cuidadores de veteranos, el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) ofrece varios programas que brindan apoyo financiero. Veteran Directed Care les permite a los veteranos contratar cuidadores familiares al ofrecerles un presupuesto mensual para administrar su atención. El beneficio de Aid and Attendance ofrece pagos adicionales a los veteranos que necesitan asistencia con las actividades diarias, que se pueden usar para compensar a un cuidador. El Program of Comprehensive Assistance for Family Caregivers ofrece un estipendio para los cuidadores de veteranos que resultaron heridos o enfermaron gravemente en el cumplimiento del deber. Estos programas están diseñados para brindarles a los veteranos un mayor control sobre su atención y garantizar que los cuidadores reciban apoyo financiero.

Programas de la Agencia del Área para el Envejecimiento

La Agencia del Área para el Envejecimiento (AAA, por sus siglas en inglés) es un término genérico para las agencias públicas o privadas sin fines de lucro designadas por el estado para abordar las necesidades y preocupaciones de las personas mayores a nivel regional y local. Si bien estas agencias no pagan directamente a los cuidadores, pueden conectar a los pacientes y cuidadores con programas locales y estatales que ofrecen compensación o subsidios para la prestación de cuidados. En algunos casos, las AAA pueden tener subvenciones o fondos de atención de relevo que pueden reducir la carga financiera de los cuidadores familiares. También ofrecen educación, capacitación para cuidadores y servicios de apoyo para ayudarlo a transitar el camino del cuidado de manera más efectiva.

Créditos y deducciones fiscales

Si bien no se trata de una compensación directa, algunos cuidadores pueden ser elegibles para créditos o deducciones fiscales que ayuden a compensar el costo de la prestación de cuidados. Por ejemplo, si estás cuidando a un dependiente, puede reclamar créditos fiscales por los gastos relacionados con su atención. Si estás cubriendo los gastos médicos de un ser querido, puede deducir estos costos en su declaración de impuestos si superan un cierto porcentaje de sus ingresos. Consulta con un profesional de impuestos para determinar si eres elegible de estos beneficios.

Cómo abordar la conversación

Si bien el cuidado de un ser querido suele considerarse una labor de amor, es una responsabilidad que implica un trabajo emocional y físico que puede resultar agotador desde el punto de vista financiero. Los cuidadores también necesitan los recursos para cuidar de sí mismos, y garantizar que todos los involucrados se sientan cómodos con cualquier acuerdo financiero requiere un enfoque delicado. Considere enmarcar la conversación en torno a la sostenibilidad a largo plazo del cuidado y asegurarse de que pueda seguir brindando la mejor atención posible.

Ya sea a través de acuerdos de pago privados, programas estatales de Medicaid, seguro de atención a largo plazo o servicios de apoyo para veteranos, existen opciones para ayudar a aliviar la carga financiera de los cuidadores familiares. Conocer sus opciones y analizarlas de manera temprana puede conducir a una relación de cuidado justa y sostenible que lo beneficie tanto a usted como a su ser querido.

Para obtener ayuda con la planificación de su cuidado, acceso a servicios de telesalud y apoyo para cuidadores, Kaiser Permanente está aquí en cada paso del camino. Haz clic aquí para obtener más información sobre Kaiser Permanente y cómo pueden apoyarlo a usted y a sus seres queridos durante su camino como cuidador.