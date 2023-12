DC advierte sobre compañía de viajes compartidos no registrada. Su CEO responde

El Distrito está advirtiendo que la empresa de viajes compartidos Empower está operando en la capital ilegalmente - y que los pasajeros deben tomar precauciones antes de utilizar el servicio.

Es posible que conozcas a otras empresas de viajes compartidos, como Uber, Lyft o incluso Alto, una opción más nueva. Todas ellas están registradas en la ciudad.

El gobierno capitalino afirma que la compañía, con sede en McLean, Virginia, no tiene permiso para funcionar en la ciudad, por eso una agencia de DC le exigió que cese sus operaciones.

​Sin embargo, el presidente de Empower Joshua Sear dijo que están luchando en contra de esa orden porque no se consideran como una empresa que provee transporte, sino como una aplicación a la que los conductores se pueden suscribir y recibir 100% de las ganancias.

“Estamos de acuerdo con trabajar con el departamento de vehículos para garantizar el cumplimiento de las normas que sean necesarias para ​competir con Uber y Lyft”, dijo Sear. “Con lo que no estamos de acuerdo es con la idea de que muchas personas que vienen a este país para huir de la opresión y perseguir el sueño americano sean forzadas y obligadas solamente a trabajar con un par de compañías como Uber y Lyft”.

Según el Departamento de Vehículos para Alquiler de DC, se trata de una cuestión de seguridad.

"Dado que EMPOWER se niega a registrarse, los pasajeros no tienen forma de saber si sus conductores son seguros, si tienen seguro y si les llevarán a su destino", le comentó la agencia a nuestra cadena hermana News4. "Además, los pasajeros no tienen forma de presentar quejas".

Además, afirman que las empresas de viajes compartidos registradas también tienen que pagar ciertos cargos y tarifas que van directamente para el Distrito para financiar el transporte público.

Empower está apelando la orden de cese y desistimiento y afirma que es otro tipo de empresa.

Sear dijo que la razón por la que Empower no se ha registrado en la capital es "la misma por la que Expedia no se registra con la Administración Federal de Aviación, u OpenTable [un servicio para hacer reservas en restaurantes] no se registra con los inspectores de sanidad locales".