En vivo: Alsobrooks y Hogan debaten para ganar escaño en el Senado de EEUU

A sólo tres semanas del día de las elecciones, Angela Alsobrooks y Larry Hogan se enfrentan en un debate para ganar un escaño al Senado de Estados Unidos.

Ambos se enfrentan para ver quién reemplazará a Ben Cardin, el veterano senador por Maryland que se retira al final de su mandato. El ganador, se unirá al demócrata Chris Van Hollen, quien también figura como senador de Maryland en la cámara alta.

El debate se emite en vivo por la página web de Telemundo 44 y nuestra cadena hermana, News4.

Estos son los puntos más importantes que discuten los candidatos y lo que debes saber de la trayectoria política de ambos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

HOGAN Y ALSOBROOKS TRABAJARON JUNTOS ANTERIORMENTE

"Me gusta y respeto a Angela Alsobrooks", afirmó Hogan en su declaración de apertura.

Basándose solo en anuncios de ataque y sitios web engañosos, no lo sabrías. Pero Hogan y Alsobrooks han trabajado juntos antes para servir a los habitantes de Maryland.

El mandato de Hogan como gobernador se extendió desde 2015 hasta enero de 2023, mientras que Alsobrooks fue elegida para su puesto actual como Ejecutiva del Condado Prince George's en noviembre de 2018. Eso es una superposición un poco más larga que 4 años.

En ese momento, los dos candidatos parecían llevarse bien. Hogan incluso elogió a Alsobrooks en 2022, cuando dijo que estaba "haciendo un gran trabajo" y dijo "No debería decir esto porque me meteré en problemas, pero mi padre es un ex ejecutivo del condado… y diré, no puedo recordar un mejor ejecutivo del condado que Angela Alsobrooks".

Ese elogio todavía se estaba produciendo tan recientemente como marzo de este año. "He tenido una buena relación con ella durante mucho tiempo, creo que ha sido una buena ejecutiva del condado y hemos trabajado juntas en varios temas", dijo Hogan durante una entrevista en el evento Axios News Shapers.

LARRY HOGAN DICE QUE SERÁ INDEPENDIENTE EN EL SENADO

Chuck Todd acaba de preguntarle a Hogan sobre sus anuncios, en los que promete que tomará decisiones independientemente de las posturas del partido republicano cuando eso sea lo mejor para Maryland. Pero esos anuncios, como señaló Todd, están pagados por el Comité Senatorial Republicano Nacional, lo que podría generar sospechas.

Hogan respondió que tiene un "historial probado". Esa es una evaluación justa: la reputación de Hogan es inusual y se distingue de la de muchos republicanos del partido.

Hogan ha sido un duro crítico del expresidente Donald Trump en el pasado, incluso declaró públicamente que no votó por Trump en 2016 ni en 2020, informó Associated Press en 2023. Tampoco asistió a la Convención Nacional Republicana en 2016, 2020 ni este verano.

En 2020, como presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, Hogan criticó a Trump por retrasar una estrategia nacional de pruebas de Covid-19. También describió el motín del Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 como "uno de los días más oscuros de la historia estadounidense" e instó al público a "respetar el veredicto y el proceso legal" después del juicio a Trump por el silencio de los votantes en Nueva York.

Muchas de las políticas defendidas en su sitio web de campaña también son más moderadas que las de otros republicanos, desde el apoyo público al caso Roe v. Wade hasta el apoyo a las verificaciones de antecedentes universales para los compradores de armas.

Sin embargo, las críticas no han impedido que Trump respalde a Hogan en la contienda.

¿QUIÉN ES ANGELA ALSOBROOKS?

La candidata demócrata Angela Alsobrooks está en su segundo mandato como ejecutiva del condado y cumplió dos mandatos como fiscal estatal en el condado Prince George's.

La funcionara ha hecho hincapié en una carrera en el servicio público a lo largo de su campaña. Si gana en noviembre, se convertirá en la primera política negra de Maryland elegida para el Senado de EEUU, y solo la segunda mujer.

Alsobrooks ganó la nominación de su partido con el 53,4% de los votos. La victoria se produjo después de una carrera primaria muy disputada contra el segundo lugar, David Trone. A pesar de que Trone gastó más dinero, Alsobrooks recibió el respaldo de los principales demócratas del estado, incluido el gobernador Wes Moore, el senador Chris Van Hollen y el representante Steny Hoyer.

¿QUIÉN ES LARRY HOGAN?

El candidato republicano Larry Hogan cumplió dos mandatos como gobernador en un estado sólidamente azul, ganando una cantidad significativa de votos demócratas cada vez y manteniéndose popular durante su mandato de 2015 a 2023.

Hogan ganó fácilmente la nominación republicana para el Senado con el 64,2% de los votos en las primarias, a pesar de ingresar tarde a la carrera. Si ganara el escaño del Senado de EEUU en Maryland, sería el primer republicano en más de 40 años en convertirse en senador de EEUU.

Hogan también ha sido crítico del expresidente Trump, una postura que lo ha mantenido a favor de algunos demócratas y ha provocado una reacción negativa de su propio partido. Se ha saltado las últimas tres convenciones nacionales republicanas.

LAS REGLAS DEL DEBATE

El analista político jefe de NBC News, Chuck Todd, moderará el debate de una hora entre Alsobrooks y Hogan.

Tracee Wilkins de News4 será una de las panelistas que formulará preguntas, junto con la presentadora de WBAL TV-11 Deborah Weiner y el presentador de Maryland Public Television Jeff Salkin.

Los candidatos no saben las preguntas de antemano.

Después de cada pregunta, cada candidato tendrá un minuto para responder, y cada uno tendrá 30 segundos para una refutación después de la primera ronda de respuestas.

Si Alsobrooks responde primero, por ejemplo, Hogan tiene un minuto para responder después de que ella termine de hablar. Luego Alsobrooks tiene una refutación de 30 segundos, seguida por la refutación de 30 segundos de Hogan.

Ambos candidatos también tendrán la oportunidad de hacer declaraciones de apertura y cierre.

POSTURAS EN LA ECONOMÍA

Angela Alsobrooks

Alsobrooks se centra en el crecimiento económico equitativo en su sitio web de campaña, alardeando de que trabajó para llevar "servicios a comunidades que habían quedado relegadas durante años".

Afirma que lucharía por un Crédito Fiscal por Hijos permanente, apoyaría inversiones como las de la Ley de Infraestructura Bipartidista y trabajaría para crear nuevos empleos y empresas. Se mencionan específicamente nuevas carreteras y puentes, mejor acceso al agua potable, acceso a Internet de alta velocidad ampliado y cadenas de suministro más sólidas.

Durante el debate, Alsobrooks culpó a las corporaciones con "ganancias récord" que pagan menos impuestos por el aumento del costo de los productos básicos. Prometió "reducir los impuestos para la clase media" y afirmó que no aumentaría los impuestos a nadie que gane menos de $400,000.

"Vamos a tener que salvar la seguridad social", aseguró Alsobrooks. "Aumentar el límite para quienes ganan más de $400,000 para salvar la seguridad social va a ser realmente importante".

Larry Hogan

La política económica de Hogan se centra en la asequibilidad para los habitantes de Maryland y otros estadounidenses, y se desglosa en su sitio web de campaña en vivienda, atención médica y gasto gubernamental.

Hogan dice que "luchará para detener estas regulaciones autoritarias" que, según él, son responsables del "24% del costo de una vivienda". (Esta afirmación es repetida a menudo por los constructores, y hay algo de verdad en ella, pero al menos una publicación del sector dice que las regulaciones ahorran otros costos al aumentar la seguridad).

En lo que respecta a la atención médica, Hogan promete aumentar la competencia y la transparencia para reducir los costos y "liderar la aprobación de leyes para responsabilizar a los intermediarios de los administradores de beneficios de prescripción que están aumentando el costo de los medicamentos recetados".

También en su sitio web hay una promesa de "eliminar" las regulaciones gubernamentales y el "gasto gubernamental excesivo". Hogan repitió ese punto durante el debate, diciendo que "hay mucha culpa para repartir".

"Esto es algo de lo que tanto republicanos como demócratas pueden responsabilizarse, porque ambos acumularon deuda y siguen causando este tipo de problemas", destacó Hogan.

LEGISLACIÓN CONTROVERSIAL SOBRE PROTEGER EL ACCESO AL ABORTO EN MARYLAND

En su respuesta a la primera pregunta, Alsobrooks dijo que Hogan "vetó la legislación sobre atención al aborto" mientras analizaba lo que estaría en juego con una mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos.

Hogan acusó a Alsobrooks y a su campaña de mentir y de basarse en "varias cosas que no son del todo ciertas", antes de comprometerse a patrocinar un proyecto de ley que codificaría Roe v. Wade en la ley federal.

Alsobrooks probablemente se refería a 2022, cuando Hogan vetó la legislación para ampliar el acceso al aborto en Maryland. El proyecto de ley puso fin a una restricción que significaba que solo los médicos podían realizar abortos. Los demócratas de la legislatura estatal anularon su veto, pero Hogan utilizó su poder ejecutivo para bloquear la financiación reservada para apoyar la formación de profesionales no médicos.

Hogan defendió el veto como una "protección a las mujeres" al limitar el procedimiento a los médicos.

El sitio web de la campaña de Hogan tiene una página entera dedicada a su historial en materia de derechos al aborto, y afirma que su apoyo a este derecho se remonta a 1992.

Una de las cuestiones que se someterán a votación en noviembre en Maryland es una enmienda a la constitución estatal que protege la libertad reproductiva.