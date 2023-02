Del amor al riesgo: advierten sobre la pornovenganza y cómo defenderte

En el Día de San Valentín, muchos celebraron el amor y la amistad, pero no todo son flores, chocolates o alegría.

En la primera parte de nuestra serie especial, las autoridades y previas víctimas hacen un llamado de precaución a las mujeres, porque aunque la confianza las pueda llevar a enviar fotografías íntimas a sus parejas, su difusión sin permiso es un riesgo latente.

Fue lo que le pasó a Diana Vasquez, quien encontró las suyas en un grupo en línea.

Para advertir a otras mujeres sobre el peligro, Vasquez hizo un TikTok donde explica: “Este es en el que me pusieron [con] 12,519 miembros. Son 12,519 personas que comparten sus desnudos, comparten tu dirección, comparten tu Twitter, Instagram y número de teléfono”.

“Cuando yo vi que tenían mi foto ahí, me sentía como que yo no era una persona… como un menú”, dijo Vasquez. “También tenía miedo porque tengo dos hijas y no sé qué información ellos tenían”.

Ella contó que encontró una publicación que ofrecía fotos de ella desnuda y otras mujeres en un chat grupal.

“Cuando cosas así pasan, especialmente en nuestra cultura, en la comunidad latina… ponen toda la culpa en la mujer”, dijo la residente de Maryland.

Ahora recalca: “Si ellos te quieren ver, pues te pueden ver en persona o te pueden llamar en Facetime”.

Vasquez asegura que no le dio a nadie la autorización para mostrar esas imágenes. Para ella, fue una venganza.

“Yo creo que yo sé quién es”, dijo. “Yo deje de usar [las aplicaciones de citas] porque me da miedo”.

“Nunca debes de compartir información privada o imágenes con alguien que no conoces”, afirmó la detective Amanda Paris, del Departamento de la Policía del Condado Fairfax.

Además, las autoridades aseguran que hay formas de defenderte.

“Lo que pedimos es que capturen la pantalla o tomen una foto de la pantalla en el sitio web donde está la foto. Así podemos usarlo como evidencia”, indicó París.

Graba el URL, o la dirección electrónica, y los mensajes. Comunícate con tu departamento local de policía.

Pero, si encuentras fotos tuyas sexuales, podrías eliminarlas con los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en la aplicación o página web

2. Encuentra la imagen o el video que deseas denunciar

3. Haz clic en las opciones ••• /settings/menu para la imagen

4. Selecciona “contenido del informe"

5. Envía el informe

También puedes reportar la publicación al administrador de la página. En ocasiones, incluso pueden eliminar el chat por completo.

Vasquez espera que con su video, que generó miles de vistas y comentarios, más mujeres tomen precauciones.

En total, 48 estados, incluyendo Virginia, Maryland y DC tienen leyes contra la divulgación no consensual de imágenes y videos sexualmente explícitos.

Se puede denunciar a la persona que los publicó, pero no es fácil de probar, por lo que la mejor defensa es nunca enviar fotografías íntimas.