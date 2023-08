Denuncian aumento en incidentes violentos en autobuses Ride On en Rockville

Pasajeros del sistema de transporte Ride On en Rockville, Maryland, denunciaron que con frecuencia personas bajo los efectos de alcohol o drogas generan problemas en los autobuses.

Los usuarios con los que conversó Telemundo 44 describieron escenas de acoso, gritos, peleas y otros incidentes de violencia que aseguran son causados por personas intoxicadas tanto en paradas como dentro de los autobuses.

“En una ocasión, miré a una persona mayor que venía con unas compras. Se montó a un bus y peleó con la persona del bus, lo golpeó con una de las bolsas de las compras al conductor", explicó un pasajero que prefirió permanecer en el anonimato.

Otras usuarias con las que conversamos indicaron que supuestamente cualquier gesto o acción puede desatar la ira de estas personas.

“A una muchacha la golpearon acá y la comenzaron a seguir y ella pedía que la dejaran en paz", señaló una de las pasajeras.

"Yo creo que (los conductores) no hacen nada por temor", agregó otra de las transeúntes.

Mientras unos han decidido mantenerse alerta y tener el teléfono listo para llamar al 911, cada vez que van a tomar el autobús, otros han optado por no usar el servicio durante la noche.

El sistema Ride On está bajo la dirección del Departamento de Transporte del condado Montgomery. Un vocero nos dijo que en los últimos meses no han visto un aumento en el número de denuncias por incidentes violentos, pero reconocen que no son ajenos a la ola de violencia que afecta a la región.

"Esto no es exclusivamente con el condado Montgomery, esto es algo nacional", indicó James de la Cruz.

Aseguran que los conductores están entrenados para responder si ven a una persona intoxicada causando problemas en las instalaciones.

"Es (parte) del protocolo que se debe comunicar con la base central y la base central va a llamar a la policía inmediatamente. Los buses tienen cámaras adentro y afuera. Todo eso se documenta y esos documentos quedan en la base central", finalizó el funcionario.