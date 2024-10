District Dogs pagará $100,000 después de la inundación que mató a 10 perros en la guardería

El fiscal general de D.C. anunció el martes que se ha ordenado a District Dogs que pague 100.000 dólares, realice mejoras de seguridad y no vuelva a abrir las instalaciones donde murieron 10 perros en la trágica inundación del año pasado.

Jocelyn Lobos-Segura se encuentra entre los que perdieron a sus perros el 14 de agosto de 2023, cuando unas fuertes tormentas inundaron la guardería de Rhode Island Avenue NE. El agua subió seis pies por el exterior antes de que se derrumbara una pared y el agua se precipitara hacia el interior.

"Sinceramente, no pasa un día sin que piense en Mona ese día. Especialmente en un día lluvioso como este. Solo tengo recuerdos de ese día", dijo Lobos-Segura a News4 a través de una videollamada el martes.

La oficina del Fiscal General dijo en un comunicado que District Dogs discutió internamente cómo los perros podrían estar en riesgo después de que la instalación se inundara tres veces en 2022, pero minimizó los riesgos para los clientes.

Los investigadores “encontraron evidencia de que District Dogs engañó a los consumidores sobre la seguridad de los perros en las instalaciones de Rhode Island Avenue” y, a pesar de conocer los riesgos de inundación, las instalaciones no tenían un plan de evacuación ni controlaban el clima, dijo la oficina del fiscal general.

“Lo que sucedió en la ubicación de District Dogs en Rhode Island Avenue fue la peor pesadilla de un dueño de mascota”, dijo el fiscal general Brian Schwalb en el comunicado. “Nuestra investigación dará como resultado una mayor seguridad en todas las instalaciones de District Dogs en D.C., lo que garantizará que ningún residente del Distrito pierda una mascota de una manera tan trágica y evitable”.

La inundación atrapó a varios perros y puso en peligro la vida de los trabajadores. Los fallos en la respuesta de emergencia de D.C. retrasaron las tareas de rescate.

Los empleados tampoco estaban debidamente capacitados para responder a las emergencias, dijo la OAG.

La multa de $100,000 se pagará al Distrito. Según el acuerdo con D.C., District Dogs debe obtener una certificación de gestión de riesgos para cada ubicación en el Distrito, desarrollar planes detallados de respuesta de emergencia y evacuación para todas las ubicaciones, capacitar al personal y mantener su ubicación en la cuadra 600 de Rhode Island Avenue cerrada permanentemente.

"Me alegra que el Fiscal General haya responsabilizado a District Dogs por eso. Pero también, por otro lado, nada, ninguna multa, va a traer de vuelta a Mona. Y es realmente frustrante saber que no tenían un procedimiento de emergencia ese día, sabiendo que ese lugar se inundó. "Es fantástico que se vean obligados a hacerlo ahora, pero eso no nos devuelve a nuestros perros", dijo Lobos-Segura.

Los empleados pudieron salvar a la mayoría de los 40 perros que estaban dentro. En ese momento, el propietario de District Dogs, Jacob Hensley, dijo que era desgarrador y prometió no reabrir el establecimiento.

En una declaración a News4, District Dogs dijo que se siente aliviado de tener una resolución y que cumplía plenamente con todos los requisitos legales y reglamentarios de D.C. en el momento de la inundación.

"Acordamos resolver este asunto con una condición importante: que la Fiscalía General acepte, como parte del acuerdo, que no hay admisión de irregularidades por parte de District Dogs en absoluto", se lee en la declaración.

Ocho de las 10 familias que perdieron perros presentaron una demanda contra District Dogs, que está en curso, dijo la Fiscalía General.

El sitio web de District Dogs enumera otras siete ubicaciones en el área de D.C., incluidas Navy Yard y Arlington.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Mark Segraves y Sophia Barnes para nuestra cadena hermana NBC News4. Para más entra aquí.