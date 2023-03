Dónde apreciar los cerezos en DC, Maryland y Virginia

¿Sabías que existe una palabra especial en japonés para describir la observación de las flores de cerezo? Es "hanami", y no hay mejor manera de pasar el tiempo ahora mismo en DC.

Los cerezos más famosos de Washington, DC a lo largo del Tidal Basin se acercan a la máxima floración, y puedes ver los árboles en el Distrito, Maryland y Virginia.

Los cerezos han florecido temprano este año tras uno de los inviernos más templados registrados. El Servicio Nacional de Parques ha pronosticado que la floración máxima ocurra entre el 22 y 25 de marzo.

Aquí te nombramos lugares donde puedes ver los árboles de cerezos en el DMV. Acuérdate de etiquetar a @telemundo44 en tus fotos en Instagram y Twitter.

WASHINGTON, DC

El epicentro de la fiebre primaveral de los cerezos es el Tidal Basin. La floración máxima es cuando el 70% de los cerezos Yoshino a lo largo de Tidal Basin han germinado. Es una vista espectacular, pero debes anticipar algunas multitudes. Tu mejor opción es tomar el transporte público, bicicletas o scooters, y luego caminar por el sendero Tidal Basin Loop Trail.

Pasa por el área de bienvenida en West Basin Drive SW para comprar mercancía del festival y refrigerios, además de disfrutar de actividades para niños y de una estación para mascotas, y obtener toda la información que necesites para apreciar los árboles. Durante el pico de la floración, se presentarán actuaciones en vivo en el escenario ANA de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Desde el agua

Los botes a pedal han regresado al Tidal Basin. Se pueden alquilar desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. entre semana, y desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. los sábados y domingos. Cuatro personas caben en cada bote (con un límite de 500 libras). Un alquiler de una hora cuesta $38 entre semana y $40 los fines de semana. Se pueden hacer reservas hasta octubre.

Agrega un toque de alcohol a tu experiencia con el Potomac Paddle Club. Puedes llevar tu propia cerveza, vino, agua mineral y cócteles enlatados a bordo de tu bote de pontón a pedal a partir del 25 de marzo.

¿Te interesa más el piragüismo? Recorridos de los cerezos desde el Thompson Boat Center en Georgetown y The Wharf Boathouse comienzan el 24 de marzo, pero también puedes rentar kayaks para ir en búsqueda de estas flores por ti mismo. Thompson Boat Center en Georgetown y The Wharf son tus mejores opciones para ver las flores.

La lancha taxi de los cerezos en flor ofrece tours en audio en la ruta turística de Georgetown-Alexandria, la ruta turística de Georgetown-Wharf y la ruta de los monumentos de Washington a través de la aplicación City Experiences.

Además, hay varios cruceros disponibles, incluidos los que se realizan durante los fuegos artificiales del Festival Nacional de la Flor de Cerezo.

American University

4400 Massachusetts Ave. NW, Washington, D.C.

El campus de American University al noroeste de DC es un arboreto designado con más de 3,000 árboles de todo tipo, incluyendo colecciones de cerezos.

Congressional Cemetery

1801 E St. SE, Washington, D.C.

El cementerio admite perros y tiene ambos cerezos, los Okame (de Taiwán) que florecen más temprano, y los Kwanzan, que típicamente florecen aproximadamente dos semanas después de los famosos Yoshino en el National Mall.

Oxon Run Park

1200 Mississippi Ave. SE, Washington, D.C.

Este parque podría competir con el Tidal Basin: más de 200 árboles han sido sembrados allí.

The Wharf

760 Maine Ave. SW, Washington, D.C.

Camina por The Wharf o siéntate en el patio de un restaurante y luego mira al otro lado del Washington Channel para ver los cerezos en flor. También puedes rentar un kayak o canoa o subirte en la lancha taxi. Y el 1 de abril, puedes asistir a Bloomaroo, un festival para toda la familia con música en vivo, arte y fuegos artificiales.

Hains Point (East Potomac Park)

1100 Ohio Dr. SW, Washington, D.C.

Hains Point Loop Trail es uno de los mejores sitios para los que quieran ver las flores en bicicleta. El sendero de cuatro millas ofrece vistas del río Anacostia, río Potomac, Washington Channel y The Wharf. Pasea por el sendero con filas de árboles y observa diferentes tipos de cerezos incluyendo los Okame, Takesimensis y Kwanzan.

Stanton Park

226 4th St NE, Washington, D.C.

Este parque para toda la familia en el vecindario de Capitol Hill está lleno de cerezos. Además, tiene un parque infantil, una estatua de Nathanael Greene y está a un paseo de la Corte Suprema y el Capitolio.

U.S. National Arboretum

3501 New York Ave NE, Washington, D.C. 20002

El Arboreto Nacional de Estados Unidos tiene su propia colección de árboles de cerezos en flor al igual que numerosas otras plantas. Puedes encontrar un tour autoguiado aquí.

Tu vecindario

Refiere a este mapa para encontrar cerezos por el Distrito.

Todos los árboles de cerezo que hay en vecindarios del Distrito

Todos los cerezos en flor que hay en terrenos no federales en Washington, D.C., codificados con colores según el tipo de árbol y su tamaño.

MARYLAND

Brookside Gardens y otros parques del condado Montgomery

Varios locales

Veinticinco de los parques públicos del condado Montgomery cuentan con cerezos: aquí tienes cómo usar su mapa interactivo para encontrar uno. Puedes hasta buscar por especies específicas.

Brookside Gardens es un lugar destacado porque tiene 26 árboles Yoshino y árboles “llorosos” ("weeping" en inglés) y son particularmente impresionantes: búscalos en el jardín Gude.

Al parque South Germantown Recreational Park y el sendero HeartSmart Trail puedes llevar a tu perro el sábado 1 de abril entre las 9:00 a.m. y 11:00 a.m. para el evento “Petals and Paws” (Pétalos y Patas, en español).

Centennial Park (condado Howard)

1000 Clarksville Pike, Ellicott City, Maryland

Han sembrado cerezos en tres lugares en Centennial Park en el condado Howard. Puedes apreciarlos desde tu auto, o caminar por Lake Loop. Aquí hay un mapa.

National Harbor

Oxon Hill, Maryland

National Harbor, en Oxon Hill, Maryland, ahora posee más de 200 de sus propios árboles. Alquila una bicicleta de agua para una aventura extra.

Fort McHenry

2400 E Fort Ave, Baltimore, Maryland

Los terrenos de Fort McHenry en Baltimore, Maryland, tienen cerezos en flor.

Vecindario Kenwood

Bethesda

Pasea por este vecindario del condado Montgomery lleno de cerezos. Kennedy Drive, Dorset Avenue y Kenwood Avenue tienen algunas de las mejores vistas. Los árboles de Kenwood a menudo florecen tres o cuatro días después que los árboles de Tidal Basin, según Bethesda Magazine.

VIRGINIA

Arlington National Cemetery

Arlington, Virginia

Más de 400 cerezos crecen por todo el Cementerio Nacional de Arlington. La mayoría son Yoshino, pero árboles Higan, Kwanzan y más florecen anualmente.

Founder's Park

351 N Union St, Alexandria, Virginia

En Founder’s Park en Alexandria, puedes disfrutar del aire fresco, la vista del agua y los montones de cerezos.

Meadowlark Botanical Gardens

9750 Meadowlark Gardens Ct, Vienna, Virginia

Casi 100 acres de una amplia selección de plantas constan en el Meadowlark Botanical Gardens en Fairfax Station, Virginia, pero en la primavera, se vuelve un mundo de cerezos.

Old Town Alexandria

La cuadra 100 de Wolfe Street, cerca de la ribera y Roberdeau Park, es un buen lugar para tomarte un selfie, de acuerdo a Visit Alexandria. Old Town ofrece comidas y bebidas, instalaciones de arte, tours especiales, eventos para ir de compras y más con temáticas de cerezos en flor.

Van Gogh Bridge en Lake Anne

The Green Trail, Reston, Virginia

Este lugar es para los fotógrafos: los pocos árboles alrededor del puente hacen un fondo precioso. Para llegar ahí, sigue Reston's Green Trail sobre Lake Anne.