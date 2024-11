Combate de generaciones: dónde ver la pelea de Mike Tyson y Jake Paul en el DMV

Luego de 20 años fuera del ring, el legendario boxeador Mike Tyson regresa para enfrentarse al reconocido influencer y empresario Jake Paul en la primera pelea transmitida por Netflix.

Millones de personas esperan ver la pelea entre dos generaciones en el estadio AT&T, sede de los Dallas Cowboys de la NFL, así como el regreso de Amanda Serrano y Katie Taylor al ring.

A continuación, te contamos por qué este combate ha sido tan controversial, además de dónde verlo en el área de Washington DC.

¿LA PELEA DE LA DÉCADA?

¿Será esta la pelea de la década? Aunque se trata de dos figuras prominentes, Rafael Medina, instructor de boxeo en Nuboxx, dice que la respuesta depende de a quién a se la preguntes.

"Creo que podría ser la pelea de la década para los influencers, para la gente que no es gran fanática del boxeo, para el público masivo pero no creo que sea la pelea de la década para los fanáticos tradicionales del boxeo", expresó.

Son varios los retos que ambos peleadores enfrentan. Para Medina, el desafío principal de Tyson es su salud, así como su agilidad y rendimiento como boxeador. De hecho, la pelea fue pospuesta en mayo luego de que Tyson sufiera un percance de salud en un vuelo de Miami a Los Angeles.

El enfrentamiento inicialmente se iba a llevar a cabo el 20 de julio en Arlington, Texas.

"Mike Tyson está mayor de edad, tiene la edad para retirarse aquí en EEUU, se ha lastimado en los últimos años y ha tenido que posponer peleas. No se ha visto bien en sus últimas peleas. Tuvo un año para entrenar pero no sabemos qué Mike Tyson va a llegar al ring ese día", afirmó.

Mientras, algunos analistas argumentan que la inexperiencia de Jake Paul le podría jugar en contra. El empresario llegó a la fama al hacer videos en Vine y luego YouTube desde el 2013. Su carrera como boxeador comenzó en el 2018.

"Jake Paul es joven, pero él ha hecho su carrera como influencer ganándole a puros boxeadores retirados (...) quienes habían perdido ese trabajo duro para el boxeo. No sabemos qué vaya a pasar, pero la última vez que Jake Paul se enfrentó a un boxeador de verdad, perdió", agregó Medina.

Entonces, si uno de los candidatos se enfrenta al paso del tiempo y el otro a la falta de experiencia, ¿quién ganará?

"En uno de esos momentos de energía que tenga Mike Tyson de cinco u ocho segundos, puede alcanzar a Jake Paul y lo puede noquear, pero tampoco creo que tenga la resistencia requerida para aguantar los ocho rounds de dos minutos", anticipó el coach.

AMANDA SERRANO VS. KATIE TAYLOR

El enfrentamiento entre Paul y Tyson no es la única pelea muy esperada.

La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano se enfrentará a la irlandesa Katie Taylor por segunda vez desde 2022, cuando Taylor fue declarada ganadora.

Según Medina, los problemas de salud de Serrano, incluida una lesión en el ojo, podrían ser un desafío para ella.

"(El combate de 2022) fue un éxito, fue un clásico en lo que respecta al boxeo femenino. Creo que es una de las mejores peleas de todos los tiempos. Sin embargo, la Amanda Serrano que se presentó a esa pelea es una Amanda Serrano diferente a la que veremos esta semana", destacó.

Sin embargo, Serrano todavía tiene una oportunidad.

"Tiene que ser más inteligente dadas las lesiones que tuvo que superar, así que creo que Katie Taylor gana esta pelea si ambas vienen e intentan salir airosas. Si Serrano puede mostrar diferentes habilidades y una versión diferente de ella, creo que puede ganar esta pelea", puntualizó Medina.

Bueno, los oponentes ya están definidos y tendremos que ver quién tiene suerte en el ring.

Ahora es el momento de averiguar dónde ver esta pelea épica en el DMV.

DÓNDE VER EL COMBATE EN EL DMV

La cartelera preliminar comienza a las 5:30 p. m., hora del Este, pero el evento principal comenzará a las 8 p. m. el viernes 15 de noviembre en el estadio AT&T en Arlington, Texas.

Se podrá ver en Netflix o en varios bares y restaurantes del área de DC.

BetMGM Sportsbook at MGM National Harbor

📍 101 MGM National Ave, Oxon Hill, Maryland

⏰ Viernes de 11 a.m. a 2 a.m.

💲 Gratis, pero se recomienda reservar

La casa de apuestas deportivas BetMGM, que cuenta con una pantalla gigante de 360 ​​grados en su salón y una pantalla envolvente de 33 metros en su interior, organizará una fiesta para ver el partido. Se recomienda reservar porque la casa de apuestas espera agotar las entradas.

Dave & Buster’s

📍 Springfield, Virginia, and Silver Spring, Maryland

⏰ Ambas localidades abren de 11 a.m. a 1 a.m.

💲 Gratis

La sala de juegos proyectará la pelea en pantallas gigantes mientras se sirven cócteles elaborados con Howler Head, el whisky bourbon saborizado oficial de la UFC.

Dog Haus

📍 Localidades en Bethesda, College Park, Silver Spring, Gaithersburg y Dupont Circle

⏰ La puertas abren a las 7 p.m.

💲 Gratis

Esta cadena de restaurantes, que recientemente se asoció con Jake Paul, ofrecerá a los primeros 100 comensales un platillo Jake Paul gratis si presentan la aplicación Haus Rewards. El platillo consiste en tres alitas gigantes bañadas en salsa El Gallo, servidas con papas fritas y salsa ranch.

First Down Sports Bar

📍 4213 Fairfax Dr, Arlington, Virginia

⏰ Abierto de 11 a. m. a 2 a. m. los viernes

💲 Entrada gratuita

La pelea de las 8 p.m. se transmitirá con sonido dentro del bar cerca de la estación de metro Ballston.

Highlight

📍 1336 U St NW, Washington DC

⏰ Puertas abren a las 7 p.m.

💲 Gratis, pero se recomienda reservar

Con pantallas en cuatro pisos y una oferta de $5 de descuento en bocadillos, Highlight transmitirá este evento icónico en U Street. Está a unos pasos de Nuboxx, el gimnasio de boxeo donde Medina ha estado enseñando desde 2021.

Prima DC

📍 900 Florida Avenue Northwest Washington DC

⏰ Puertas abren a las 8 p.m.

💲 El registro anticipado es gratuito, pero después la entrada general cuesta $10. Las reservas de mesa para cuatro a seis personas cuestan $75.

"Anima a tu luchador favorito, disfruta de deliciosas bebidas y sumérgete en la atmósfera electrizante", reza la promoción en línea. Haz clic aquí para obtener más detalles.

Public Bar

📍 1214 18th St NW, Washington DC

⏰ Puertas abren a las 7 p.m.

💲 $10

Este popular bar deportivo de Dupont Circle transmitirá la pelea en 42 pantallas en los tres pisos del edificio. Habrá ofertas especiales de comida y bebida, según el gerente general de Public Bar.

Thirsty Crow

📍 3400 11th Street NW, Washington DC

⏰ El bar abre de 5:30 p.m. a 2 p.m. el viernes

💲 Entrada gratis

El bar situado en Columbia Heights transmitirá el combate en sus pantallas.

Walter's

📍 10 N St NW, Washington DC

⏰ Las puertas abren a las 7 p.m.

💲 La entrada es gratis, pero se recomienda reservar

Los inscritos recibirán una tarjeta de cerveza gratis por $5, según el sitio web de Walter.