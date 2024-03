El eclipse solar 2024 en el DMV: cuándo y en qué eventos especiales puedes verlo

Un eclipse solar total se desplazará por los Estados Unidos en abril, el último visible sobre el territorio continental de EEUU en otros 20 años.

Durante el eclipse, la Luna proyectará su sombra sobre partes de América del Norte cuando se interponga entre la Tierra y el Sol, explicó Gina DiBraccio, subdirectora de heliofísica del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. El área de DC no está en el camino de la totalidad, pero verá un eclipse solar parcial cuando la luna bloquee parte del sol.

"Si tienes la oportunidad de ver esto, ya sea el eclipse total o parcial en el área de DC, deberías hacerlo porque es un tipo especial de evento en la vida", afirmó DiBraccio.

A medida que las trayectorias del sol y la luna se alineen parcialmente alrededor de DC, el cielo se oscurecerá como el anochecer, los vientos cambiarán y las temperaturas bajarán ligeramente.

"En el último eclipse total que atravesó EEUU en 2017, de hecho pasé de un estado de sensación de comodidad a sentir repentinamente frío y se me puso la piel de gallina", relató DiBraccio.

Mira a continuación cuándo será el eclipse solar y dónde verlo en el DMV.

¿Cuándo será el eclipse solar de 2024?

El eclipse solar será el lunes 8 de abril, entre las 2 y las 4:30 p.m. en el área de DC.

Según el Club de Astronomía del Norte de Virginia, la luna comenzará a moverse frente al sol a las 2 p. m., cubriendo lentamente una mayor parte del sol hasta aproximadamente las 3:20 p. m. Luego se alejará del sol hasta aproximadamente las 4:30 p.m.

¿Está el área de DC en el camino de la totalidad?

No, el DMV no verá un eclipse solar total. La luna sólo tapará parte del sol.

Cómo proteger tus ojos durante un eclipse solar

¡No seas como el expresidente Donald Trump! Asegúrese de proteger sus ojos del sol durante las fases de un eclipse solar.

WASHINGTON, DC – 21 DE AGOSTO: El presidente Donald Trump mira hacia el eclipse solar sin gafas desde un balcón en la Casa Blanca en Washington, DC el lunes 21 de agosto de 2017. (Photo by Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)

Para una visualización segura, la NASA recomienda el uso de gafas para eclipses o un visor solar portátil. Es importante tener en cuenta que las gafas de sol normales no son lo suficientemente oscuras para filtrar la luz brillante de forma segura.

Los eclipses se pueden ver brevemente sin protección cuando la luna bloquea completamente el sol. Sin embargo, dado que DC no se encuentra en el camino de la totalidad, se recomienda usar protección para los ojos durante todo el eclipse.

Para obtener más información sobre seguridad, visita el sitio web de la NASA.

¿Cuándo es el proximo eclipse solar?

El próximo eclipse solar total visible en Estados Unidos continentales será en agosto de 2044, según la NASA.

Eventos de eclipses solares en el área de DC

Está totalmente (totalmente) bien tomarse un descanso del trabajo por la tarde para disfrutar del cielo. Si es así, echA un vistazo a la lista a continuación.

¿Quieres experimentar el eclipse solar desde tu patio trasero? Mira estas actividades sobre eclipses solares para niños en el Museo Nacional del Aire y el Espacio.

Eventos previos al eclipse solar

Get Ready! Get Set! For the April 8 Solar Eclipse

📅 17 de marzo de 1 a 3 p.m.

📍NASA Goddard Visitor Center; 9432 Greenbelt Road, Greenbelt, MD

🔗 Detalles

Story Time: Eclipse

📅 Martes y jueves de abril, de 11:00 a 11:30 a.m.

📍 Steven F. Udvar-Hazy Center in Chantilly, VA

🔗 Detalles

Eventos de eclipse solar parcial en DC

Festival del eclipse solar en el National Mall

📅 8 de abril de 12 a 4 p.m.

📍 National Mall, DC entre las calles 4 y 12

🔗 Detalles

Fiesta para ver el eclipse solar en la azotea de la cubierta 11

📅 8 de abril de 2 a 4:30 p.m.

📍 415 Nueva Jersey Avenue Noroeste YOTEL Washington, D.C.

🔗 Detalles

Eventos de eclipse solar parcial en Maryland

Evento de eclipse solar parcial en el centro de visitantes

📅 8 de abril, del mediodía a las 4 p.m.

📍NASA Goddard Visitor Center; 9432 Greenbelt Road, Greenbelt, MD

🔗 Detalles

Eventos de eclipse solar parcial en Virginia

Solar Eclipse Viewing

📅 8 de abril de 2 a 4 p.m.

📍Gateway Park, 1300 Langston Blvd, Rosslyn, Virginia

🔗 Detalles

Únete al Club de Astronomía de Virginia del Norte (NOVAC) y al Rosslyn BID para un descanso al aire libre. Ubicado junto al Key Bridge, la experiencia visual incluirá música, telescopios, juegos y gafas solares gratuitas.

Eclipse solar en Sky Meadows

📅 8 de abril de 13 a 16:30 horas.

📍 Sky Meadows State Park, 11012 Edmonds Lande, Delaplane, VA

🔗 Detalles

Eclipse donde se alinean el sol, la luna y las maravillas

📅 8 de abril de 13:30 a 4:30 p.m.

📍 Sweet Run State Park, 11661 Harpers Ferry Road, Hillsboro, VA

🔗 Detalles

Lunes de celebración del eclipse solar parcial

📅 8 de abril de 2 a 4 p.m.

📍 Fairfax County Parks, VA; Ellanor C. Lawrence Park; Burke Lake Park

🔗 Detalles

Safely See the Partial Eclipse

📅 8 de abril de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

📍 Fairfax County Parks, VA; Historic Huntley; Turner Farm Park

🔗 Detalles

Dónde encontrar áreas en el camino de la totalidad

Partes de 13 estados, incluidos Texas, Nueva York, Ohio, Maine y más, estarán en el camino de la totalidad durante el eclipse solar. También puedes presenciar el espectáculo desde el cielo en un vuelo especial de Delta o Southwest Airlines.

Clic aquí para conocer más lugares donde ver un eclipse solar total.