El Salvador tiene nuevo cónsul en el norte de Virginia

Los salvadoreños del norte de Virginia cuentan con un nuevo cónsul en la región.

Oriundo de San Miguel, Rudy Chávez dice tener experiencia en el sector público-privado y afirma tener una visión consular que promete revolucionar lo que hasta ahora sus connacionales en el DMV han tenido en sus consulados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Represento ese testimonio de salvadoreños exitosos, salvadoreños que están en la lucha para alcanzar el éxito, pero también a esos que está ahora posesionándose en este estado de Virginia. Quiero ser parte anuente, dispuesta y con cariño apoyar a cada salvadoreño en este gran estado", indicó.

Mientras sus connacionales se van enterando de su llegada, tienen la esperanza de que pueda llenar sus expectativas.

“Hoy me he dado cuenta de que ha habido un cambio y espero que esto no sea solamente el principio, sino que sigan muchos cambios que necesitamos. El pueblo necesita que nos escuchen y que llenes las necesidades que tenemos”, señaló Irma Fuentes, residente de Virginia.

Chávez fungió como cónsul general las ciudades de Houston y Dallas, al tiempo que brindó apoyo a los consulados de Oklahoma y Arkansas.

En una entrevista con Telemundo 44 enumeró sus prioridades en la embajada del DMV.

“Actuaciones consulares con simpatía y empatía para nuestra comunidad, dar los servicios de protección humanitaria y migratoria con un teléfono o línea directa para que la comunidad tenga conexión con nuestro delegado en esta área, y número 3 hacer de todos los comités por ahora dispersos de salvadoreños, un gran conglomerado o una red única en el estado con representatividad de cada uno de estos comités", concluyó.