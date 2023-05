Embarazada llega a DC desde Colombia tras arriesgar su vida en la frontera

Con 35 semanas de embarazo y buscando escapar de amenazas en Colombia, una mujer y su esposo cruzaron la frontera un día antes de que terminara el Título 42 y llegaron hasta Washington DC.

Ana Milena, pseudónimo que utilizaremos para proteger su identidad, relató la dramática travesía en exclusiva a Telemundo 44.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“A mi esposo una vez le pegaron con un arma al hospital, lo llevaron al hospital. Toda esta amenaza empezó desde junio del año pasado y cada vez se fue intensificando más, hasta que una vez en febrero de este año abusaron de mí y esa fue la razón radical por la cual pensamos ya migrar de Colombia”, expresó.

Ante este panorama, la pareja decidió emprender el viaje a Estados Unidos. Ana Milena, quien también padece diabetes e hipotiroidismo, afirmó que uno de los mayores desafíos durante el proceso fue cruzar el Río Bravo.

“Nos recogieron y nos dijeron de una vez hay que pasar y naden. Entonces nos tocó pasar el río nadando. Mi esposo me subió como en los hombros y tratándome de pasar primero para que no se me mojara la bomba de insulina y segundo por mi embarazo porque la corriente es muy fuerte”, abundó.

Sin embargo, al llegar a McAllen, cuenta que fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Ana Milena estuvo detenida un día y su esposo dos, pero gracias a la ayuda de familiares pudieron comprar unos boletos de autobús para llegar hasta DC en donde sólo llevan unos días.

Asimismo, la mujer destacó el reto que supone dar a luz en un país nuevo al tiempo que solicitó la ayuda de la comunidad.

“Que las cosas que de pronto ya no use o ya dejó de usar de su bebé, pues yo lo recibiré con todo el amor y con todo el cariño del mundo porque pues en este momento no tengo ni siquiera sus pañales, ni sus teteros. Sí estoy muy asustada porque si llega el día de mañana, ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo lo voy a recibir?”, cuestionó.

Ana Milena y su esposo están en un proceso de asilo político y esperan que este nuevo inicio les traiga la tranquilidad que aseguran perdieron en su país.