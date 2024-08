Escape de gas en cocina industrial deja sobre 30 empleados hospitalizados en Sterling

Al menos 33 personas fueron hospitalizadas tras una fuga de gas en una cocina industrial en Sterling, Virginia, el miércoles en la noche, informaron las autoridades.

Según el reporte preliminar, una llamada alertó a las autoridades de que los empleados se quejaban de una fuga de gas, que creen se trataba de amoníaco.

Todos los trabajadores pudieron salir del negocio por sus propios medios. Uno de ellos estaba inconsciente cuando salió del edificio, y cuatro habían sido transportados con lo que se denomina "etiquetas rojas" en estado muy grave.

"No sé las quejas de esos pacientes, pero se clasificaron como personas con lesiones importantes", explicó el subdirector Travis Preau del Departamento de Bomberos y Rescate de Loudoun. "Como identificamos que la fuga era de amoníaco, es probable que tengan problemas respiratorios por inhalar el gas".

El amoníaco es un peligro por inhalación. Puede irritar la nariz, los ojos y los pulmones. Es tan frío que puede congelarse en la piel.

En una actualización el jueves, cinco de las 33 personas hospitalizadas están en condición crítica, según el Departamento de Bomberos de Loudoun. La agencia agregó que un total de 254 empleados fueron aislados, evaluados, pero no fue necesario transportarlos al hospital.

Los equipos de emergencia están tratando de ventilar el edificio y los ingenieros que trabajan en las instalaciones han cerrado la fuga.

También están tratando de reconectar a las familias. Los empleados se fueron tan rápido que se fueron sin sus teléfonos, en algunos casos sin poder decirles a sus familias lo que estaba sucediendo.

Nuestra cadena hermana News4 habló con una joven que estaba tratando desesperadamente de encontrar a su madre, quien solo tuvo un segundo para llamarla y le dijo: "Me voy. No puedo respirar", y luego el teléfono se desconectó. Todavía no ha encontrado a su madre.

No hay peligro para los vecinos cercanos, ya que la fuga estaba contenida dentro de las instalaciones.

El edificio pertenece a Cuisine Solutions, una empresa que procesa alimentos para cafeterías y restaurantes.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para una actualización de esta noticia en desarrollo.