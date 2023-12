Escuela en Maryland estaría enviando a estudiantes a salas de emergencias por problemas de conducta

SALISBURY, Maryland — Tres veces por semana, en promedio, una patrulla de policía se detiene en una escuela en el condado Wicomico, en la costa este de Maryland. Sacan a un estudiante, lo esposan y lo colocan adentro para transportarlo a la sala de emergencias de un hospital para una evaluación psiquiátrica.

Durante los últimos ocho años, el proceso se ha utilizado al menos 750 veces con estudiantes. Algunos tienen tan solo 5 años.

La ley estatal que permite estas expulsiones, conocidas como peticiones de evaluación de emergencia, debe limitarse a personas con enfermedades mentales graves que ponen en peligro su propia vida o seguridad o la de otra persona. Es el primer paso para internar a alguien involuntariamente en un hospital psiquiátrico.

Pero los defensores argumentan que las escuelas de todo el país están enviando niños a la sala de emergencias para evaluaciones psiquiátricas en respuesta a comportamientos provocados por el acoso o la frustración por las tareas. Los viajes a emergencias, dicen, a menudo ocurren después de meses, y a veces años, de que sus necesidades no han sido satisfechas.

Según los datos disponibles, los estudiantes negros son objeto de estas expulsiones con más frecuencia que sus compañeros. Los defensores señalan que los estudiantes con discapacidades también son expulsados en mayor proporción.

“Las escuelas se centran en mantener a los niños fuera en lugar de mantenerlos dentro”, señaló Dan Stewart, abogado gerente de la Red Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las escuelas del condado Wicomico acordaron no hacer mal uso de las peticiones de emergencia como parte de un acuerdo de 2017 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero si bien el número de suspensiones y expulsiones disminuyó, los viajes obligatorios a la sala de emergencias aumentaron.

El año pasado, los niños fueron esposados y enviados a la sala de emergencias al menos 117 veces desde las escuelas de Wicomico, aproximadamente una vez por cada 100 estudiantes, según datos obtenidos de solicitudes de registros públicos a la Oficina del Alguacil del condado de Wicomico.

Al menos el 40% tenían 12 años o menos. Más de la mitad eran niños negros, aunque un poco más de un tercio de los niños de las escuelas públicas de Wicomico son negros.

“LE DOLÍAN LAS MUÑECAS POR LAS ESPOSAS”

En entrevistas, decenas de estudiantes, padres, educadores, abogados y defensores de estudiantes con discapacidades en el condado Wicomico dijeron que la falta de recursos y personal capacitado, combinada con una cultura punitiva en algunas escuelas, están detrás del mal uso de las peticiones de emergencia.

Una madre de Wicomico, que pidió permanecer en el anonimato porque temía represalias por parte de la escuela, recordó el terror que sintió cuando la escuela de su hijo llamó y dijo que lo iban a evaluar para una hospitalización psiquiátrica forzada. Cuando llegó a la escuela, dijo, su hijo ya estaba esposado. Lo metieron en la parte trasera de una patrulla policial y lo llevaron al hospital.

“Dijo que le dolían las muñecas por las esposas”, expresó la madre. "Estaba muy callado, sentado allí, y no entendía por qué estaba en el hospital".

La práctica no ocurre sólo en Wicomico.

Datos recientes muestran que las escuelas de la ciudad de Nueva York todavía llaman a la policía para que lleven a los niños con problemas emocionales a la sala de emergencias a pesar de un acuerdo legal de 2014 en el que acordaron detener la práctica.

Se descubrió que un distrito escolar de Kentucky había utilizado una evaluación psiquiátrica en niños más de 1,000 veces al año. En Florida, miles de niños en edad escolar han sido sometidos a la Ley Baker, el estatuto de internamiento involuntario del estado.

En un acuerdo con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, el Distrito Escolar Unificado de Stockton en California acordó protocolos que requieren otras intervenciones antes de derivar a estudiantes con discapacidades a una evaluación psiquiátrica.

En Maryland, Wicomico utiliza peticiones de emergencia per cápita con más frecuencia que casi todos los demás distritos de Maryland donde hay datos disponibles.

La ciudad de Baltimore, por ejemplo, recibió el año pasado 271 peticiones de emergencia de escuelas, en comparación con las al menos 117 de Wicomico, según datos obtenidos de las agencias policiales a través de solicitudes de registros públicos. Pero la población estudiantil de Baltimore es cinco veces mayor.

¿LA ESCUELA CRIMINALIZA LAS EMOCIONES?

Los padres de Wicomico describen dificultades para obtener apoyo para sus hijos cuando se atrasaron en aspectos básicos como lectura y matemáticas en los primeros grados. Estas brechas en el aprendizaje pueden generar frustración y comportamientos difíciles de manejar para los docentes.

La madre de Wicomico cuyo hijo fue esposado dijo que luchó durante años con los administradores para obtener adaptaciones para su hijo, que es autista, una experiencia de la que se hicieron eco otros padres. Su hijo, que también tiene TDAH, tenía varios años de retraso en lectura cuando llegó a la escuela secundaria.

La madre dijo que lo enviaron al hospital después de un arrebato motivado por la frustración, no por una enfermedad mental.

Recordó que los funcionarios de la escuela le dijeron: "'Él no tiene necesidades especiales, sólo tiene problemas de ira'. Estaban tratando de sacarlo de la escuela".

Su hijo estaba cada vez más desanimado y agitado por una tarea que no podía completar, indicó. La situación empeoró, dijo, cuando la maestra discutió con él. Golpeó una computadora portátil de su escritorio al suelo y la escuela solicitó una petición de emergencia. Después de ser llevado esposado al hospital, fue examinado y dado de alta.

“Después de eso, pasó de estar enojado a estar aterrorizado”, afirmó. "Cada vez que veía a la policía, entraba en pánico".

Una portavoz de las Escuelas Públicas del Condado Wicomico dijo que las peticiones de emergencia “se utilizan en las situaciones de emergencia más extremas donde la vida y la seguridad del estudiante o de otras personas están en riesgo”.

"(Las peticiones de emergencia) no se utilizan con fines disciplinarios y con frecuencia no son el resultado del comportamiento de un estudiante", respondió Tracy Sahler en un correo electrónico. "De hecho, la mayoría de las PE están relacionadas con cuando un estudiante muestra ideas suicidas o planea autolesionarse".

Sin embargo, los funcionarios escolares no respondieron a las preguntas sobre por qué la tasa de peticiones de emergencia era mucho mayor en Wicomico que en otros condados de Maryland. El Departamento del Alguacil se negó a compartir registros que mostrarían los motivos de las deportaciones.

LOS VIAJES A SALAS DE EMERGENCIA AUMENTARON DESPUÉS DE UN ACUERDO

El acuerdo de 2017 con el Departamento de Justicia requirió que el distrito de Wicomico redujera las importantes disparidades raciales y relacionadas con la discapacidad en suspensiones, colocaciones en escuelas alternativas y otras medidas disciplinarias.

El distrito acordó no utilizar peticiones de emergencia "cuando se puedan implementar intervenciones menos intrusivas… para abordar el problema de comportamiento" y no utilizarlas "para disciplinar o castigar o abordar el incumplimiento de las instrucciones".

Pero desde el acuerdo, muchos padres, maestros y líderes comunitarios dijeron que el distrito parecía más preocupado por mantener bajas las cifras de suspensiones que por brindar apoyo a los maestros para ayudar a prevenir conductas disruptivas.

“Si sabemos cómo manejar y lidiar con los comportamientos, entonces tendremos menos PE”, señaló Anthony Mann, quien fue asistente de instrucción en la escuela secundaria del condado Wicomico el año pasado y es padre de familia en una escuela pública de Wicomico.

Tatiyana Jackson, que tiene un hijo con discapacidad en la escuela secundaria Wicomico, está de acuerdo en que los maestros necesitan más capacitación. “No creo que tengan mucha paciencia o tolerancia con los niños con diferencias. Es como si se hubieran dado por vencidos”.

Los funcionarios escolares de Wicomico dijeron que el desarrollo profesional continuo para el personal incluye el uso apropiado de peticiones de emergencia.

"Cada escuela cuenta con un equipo bien capacitado que incluye un trabajador social y un consejero escolar, con el apoyo de psicólogos escolares", enfatizó Sahler. “Se utilizan todos los apoyos que puedan ser beneficiosos para ayudar al estudiante. Sin embargo, la seguridad del estudiante es primordial y el factor determinante es garantizar que no haya demoras innecesarias en la obtención de ayuda para el estudiante”.

Pero Denise Gregorius, quien enseñó en escuelas de Wicomico durante más de una década y se fue en 2019, cuestionó la viabilidad de las estrategias de disciplina y comportamiento que se enseñan durante el desarrollo profesional.

Lo que los profesores realmente quieren, afirmó, es más apoyo.

Después del acuerdo, que tuvo un período de seguimiento de dos años y medio, el número de suspensiones y expulsiones en Wicomico disminuyó notablemente, tanto para estudiantes blancos como negros. Pero el número de peticiones de emergencia, que no aparecen en las estadísticas estatales, ha aumentado.

Otras medidas de disciplina excluyente siguieron siendo elevadas, incluidos los arrestos escolares. En 2021-22, Wicomico tuvo 210 arrestos en escuelas, el segundo número más alto en el estado, mientras que ocuparon el puesto 15 en matrícula de estudiantes. Más de las tres cuartas partes de los niños arrestados eran negros y el 80% eran estudiantes con discapacidades.

“Monitorear las cifras no trae la solución”, acotó Losen, del Centro Nacional de Derecho Juvenil. En muchos distritos, “el problema es más que lo que están haciendo con la disciplina”.

El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios.

PADRES NEGROS DENUNCIAN UN PROBLEMA CULTURAL

Algunos padres y educadores de Wicomico señalan una cultura insular en el distrito escolar donde los problemas se ocultan en lugar de resolverse.

Están frustrados porque no existe una relación con la unidad móvil de crisis del condado, en la que a menudo se confía en otros condados para ayudar a aliviar los problemas en lugar de llamar a la policía.

Jermichael Mitchell, un organizador comunitario que es alumno y padre de las escuelas del condado Wicomico, dijo que los educadores a menudo no saben cómo sentir empatía y responder al trauma y las necesidades insatisfechas que pueden conducir al comportamiento de los niños.

“Un niño negro que realmente está pasando por algo, que realmente necesita apoyo, siempre es visto como una amenaza”, opinó. “No sabes cómo se les ha enseñado a esos niños a pedir ayuda a gritos. No sabes el trauma por el que han pasado”.

Los estudios han encontrado que los niños negros y latinos que tienen un maestro de la misma raza tienen menos suspensiones y puntajes más altos en los exámenes, pero esa diversidad falta en el condado Wicomico. Las escuelas de Wicomico tienen la brecha más grande entre la cantidad de estudiantes de color y maestros de color en el estado.

Los funcionarios escolares de Wicomico dijeron que no discriminan a ninguno de sus estudiantes.

Un adolescente de Wicomico describió un proceso de años de alejamiento de la escuela, con una petición de emergencia como el último descanso. Dijo que fue acosado en la escuela secundaria durante una serie de meses hasta que un día golpeó al estudiante que se había estado burlando de él.

La escuela llamó a la policía. Les dijo a los agentes que no lo tocaran y que necesitaba calmarse. En cambio, los agentes lo agarraron y lo empujaron al suelo, relató. Fue esposado y trasladado a urgencias. Pero cuando regresó, dijo que lo único diferente era lo que sentía por los adultos en el edificio.

“Me acostumbré a no confiar en la gente, a no hablar con la gente en la escuela”, dijo. "Nada más cambió realmente".

Esta historia sobre las peticiones de emergencia fue producida por The Associated Press y The Hechinger Report, una organización de noticias independiente sin fines de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación.