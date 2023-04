Escuelas Públicas del Condado de Fairfax ofrecen reunión de concientización sobre el fentanilo

Con el propósito de educar y alertar a los padres sobre los peligros del fentanilo, las Escuelas Públicas del Condado Fairfax realizaron una reunión.

"No sabemos cuan cerca está, no sabemos la realidad, no sabemos la gravedad que un solo uso puede ser tan fatal", expresó Angela Aldave, de las Escuelas Públicas del Condado Fairfax.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

En lo que va de año, la crisis de opioides en esta zona ha superado significativamente el mismo periodo del año anterior. En 2023, hasta marzo, 97 casos de sobredosis no mortales han sido registrados por las autoridades de la localidad, frente a 60 en el primer trimestre de 2022. En los últimos 12 meses al menos 341 casos se han informado.

La última data de sobredosis mortales es de septiembre de 2022. A ese punto, 63 personas habían fallecido, menos que en el mismo periodo de 2021.

"Es un peligro para cada uno de ellos y aprender nosotros como poder ayudar a nuestros jóvenes es una gran ventaja", afirmó Ana Echevarría, abuela de un estudiante.

Para ello, las autoridades escolares buscan hacerles frente a los estereotipos que rodean la adicción a drogas.

"Estamos tratando de combatir el estigma, para asegurarnos de que la comunidad sepa que hay recursos disponibles para ellos todo el tiempo", enfatizó Raymond Paden, portavoz de la Junta Comunitaria de Fairfax

Las autoridades han desarrollado charlas con la comunidad para entrenar a padres y estudiantes sobre el uso del Narcan, el medicamento para revertir sobredosis. Clic aquí para más.