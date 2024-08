Así es cómo los estafadores roban cheques de correo para revenderlos en línea

Aunque en la actualidad se emiten menos cheques, el fraude con cheques sigue siendo generalizado y está aumentando. Muchas víctimas ni siquiera saben que les ha sucedido.

Ese fue el caso cuando el equipo de investigación de News4 llamó recientemente a la puerta de un hombre en Falls Church, Virginia.

"Oh, me estoy convirtiendo en un experto", respondió el residente. "Probablemente sé tanto sobre esta basura como cualquiera".

Aceptó hablar con News4 si podía permanecer anónimo, ya que, lamentablemente, no era la primera vez que lidiaba con cheques robados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Este me dejó boquiabierto", afirmó.

CÓMO FUE ROBADO EL CHEQUE

Seis de los cheques del hombre, que escribió y envió por correo en julio, fueron robados y se encontraron a la venta en la aplicación de redes sociales Telegram, junto con docenas de otros cheques del área de Falls Church y Arlington.

“Parece que los delincuentes atacaron uno o dos buzones de correo específicos en esas áreas específicas”, explicó David Maimon, director del Grupo de Investigación de Ciberseguridad Basada en Evidencias de la Universidad Estatal de Georgia.

Su equipo detectó recientemente los cheques robados en línea.

“Lo que el equipo hace a diario es simplemente monitorear cientos de grupos que intentan encontrar información interesante con la que podamos trabajar, monitorear las tendencias en el ecosistema, para tratar de entender realmente en qué están trabajando los delincuentes, cuáles son algunos de los productos más solicitados que tienen a disposición y qué es lo que están ofreciendo para la venta”, agregó Maimon.

El funcionario señaló que la gran cantidad de cheques robados, todos de la misma área, y la información privada mostrada descaradamente llamó rápidamente la atención de su equipo.

"Ni siquiera se cubren las direcciones y los nombres de las víctimas; esto es algo inusual en este ecosistema", dijo Maimon.

Cuando se roban cheques del correo, los expertos en robo de identidad dicen que generalmente se los lava, se les quita la tinta, para que los delincuentes puedan cambiar el nombre del beneficiario y el monto en dólares.

Los cheques se venden al mejor postor en línea y, a menudo, se los incluye junto con otra información robada, afirmó James Lee, del Centro de Recursos para el Robo de Identidad.

"Sin embargo, el lugar donde los venden no es tanto en la red oscura como ahora en YouTube, Telegram y otros canales que están abiertos. El volumen es tan alto que no necesitan esconderse y ahora los vinculan a un conjunto completo de credenciales", detalló.

"Puedes obtener cheques, licencias de conducir, identificaciones estatales, tarjetas de débito, todo vinculado a la misma identidad, todo vinculado a las mismas cuentas", añadió.

El equipo de investigación descubrió que el año pasado, los bancos presentaron casi 700.000 informes de actividades sospechosas ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros por fraude con cheques. En lo que va de 2024, han presentado más de 340,000.

El propietario de una casa en Falls Church dijo que esta es la tercera vez que ha sido víctima de un fraude con cheques.

"La primera vez que esto sucedió, que fue hace unos ocho meses, el cheque fue lavado. Creo que tal vez era una factura de servicios públicos. Digamos que de $200. Y creo que fue [lavada] por más de $100,000", destacó.

Afortunadamente, sus bancos detectaron la actividad sospechosa.

"Hasta ahora, no he perdido dinero, pero he tenido muchos problemas", dijo.

El Servicio de Inspección Postal de EEU., que investiga el robo de correo, no confirmó al equipo de investigación si se estaban investigando los cheques robados en Falls Church.

CÓMO EVITAR SER VÍCTIMA DE FRAUDE CON CHEQUES

La forma más segura de evitar el fraude con cheques es simplemente no emitir cheques, reconoció Lee.

"Si tiene que emitir un cheque… hágalo de manera que pueda saber cuándo sale y verificarlo a lo largo de la ruta. Entonces, si es tan importante, siga adelante y haga un seguimiento del mismo", subrayó. "Si no es así, verifique con la organización después de un cierto tiempo y diga: ¿Recibieron mi cheque? Así podrán comenzar a rastrearlo si no llega a tiempo".

Lee recomienda evitar depositar cheques en los buzones azules, si es posible.

Eso es algo que la víctima de fraude con cheques de Falls Church dijo que ha comenzado a hacer.

"Ya no dejo cosas en el buzón. Voy directamente a la oficina de correos", replicó.

Sin embargo, eso no pareció detener esta última frustración financiera.

Si descubre que le han robado sus cheques, Lee recomienda que:

Notifique a su banco de inmediato

Obtenga un nuevo número de cuenta corriente

Congele su crédito

Suscríbase a alertas en sus cuentas para monitorear la actividad

Reportado por Susan Hogan, producido por Rick Yarborough, filmado por Lance Ing y Carlos Olazagasti, y editado por Carlos Olazagasti.