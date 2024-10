Este artículo fue creado en colaboración con University of Maryland Capital Region Health. El personal editorial de Telemundo Washington no tuvo ningún papel en la creación de este contenido. Para obtener más información sobre University of Maryland Capital Region Health, haga clic aquí.

La diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, problemas respiratorios y la apnea del sueño son solo algunas de las afecciones de salud que se pueden mejorar al perder peso. Para quienes luchan contra la obesidad y enfrentan riesgos de salud asociados, los programas comerciales de pérdida de peso y las dietas de moda a menudo no se ajustan para satisfacer sus necesidades de salud. La pérdida de peso médica o peso quirúrgica pueden ser la respuesta para quienes han agotado otras opciones y se encuentran buscando un enfoque eficaz y supervisado por un médico.

Tanto la pérdida de peso supervisada por un médico como la cirugía bariátrica pueden ser parte de un enfoque holístico para lograr objetivos de salud a largo plazo y es esencial comprender las diferentes opciones quirúrgicas y no quirúrgicas disponibles, los criterios de elegibilidad, el proceso de preparación y recuperación y los cambios de estilo de vida necesarios. A continuación, explicamos los factores importantes a tener en cuenta, incluido el papel que juegan la nutrición y el ejercicio en el éxito a largo plazo de la pérdida de peso quirúrgica y no quirúrgica.

Cuándo explorar opciones de pérdida de peso médica

Si has luchado contra la obesidad y tienes afecciones relacionadas, como diabetes, presión arterial alta o enfermedades cardíacas, y los métodos tradicionales para perder peso no han funcionado, puede que sea el momento de explorar un enfoque más estructurado y supervisado por un médico.

Consultar con tu proveedor de atención médica puede ayudar a determinar si la pérdida de peso médica es adecuada para ti y ayudarte a encontrar las opciones más adecuadas.

Diferencia entre la pérdida de peso médica supervisada por un médico y la cirugía bariátrica

Tanto la pérdida de peso médica supervisada como la pérdida de peso quirúrgica requieren cambios integrales en el estilo de vida y están acompañadas por el apoyo constante de un equipo multidisciplinario que generalmente incluye dietistas, médicos y terapeutas conductuales.

La pérdida de peso supervisada por un médico utiliza medicamentos como una herramienta para ayudarlo a perder peso de manera segura, mientras que la cirugía bariátrica está diseñada para personas con obesidad severa que no han tenido éxito con otros métodos. Las opciones quirúrgicas, como el bypass gástrico o la gastrectomía en manga, alteran físicamente el sistema digestivo para limitar la ingesta o absorción de alimentos, lo que lleva a una pérdida de peso significativa y sostenida. Ambas opciones requieren cambios en el estilo de vida guiados y respaldados por un equipo médico para que el paciente no esté solo. El apoyo puede incluir planificación de comidas, orientación sobre actividad física y apoyo emocional.

El Dr. Mark Steven Rickford, Director Médico de Servicios Bariátricos en el University of Maryland Capital Region Health, enfatiza la importancia de analizar las diferencias entre ambos: “Creo que primero se debe informar al paciente sobre los beneficios y las limitaciones o riesgos de ambos enfoques y comprender que no son excluyentes entre sí”. Programas como University of Maryland Capital Region Health Bariatrics ayudarán al paciente a elegir el camino correcto al desarrollar un plan personalizado de acuerdo con sus objetivos y su condición médica.

Opciones para la pérdida de peso médica no quirúrgica

Existen varias opciones disponibles para los pacientes que están listos para perder peso con asistencia médica pero no son elegibles o no desean someterse a una cirugía. Un programa de pérdida de peso médica, por ejemplo, es un enfoque personalizado, supervisado por un médico para el control del peso que generalmente incluye una combinación de dieta, ejercicio, terapia conductual y medicamentos o procedimientos no quirúrgicos. El programa de pérdida de peso médica en University of Maryland Capital Region Health incluso ofrece grupos de apoyo además de un dietista en el personal.

Los procedimientos como la gastroplastia en manga endoscópica o la colocación de un balón gástrico también ofrecen alternativas a la cirugía que modifican el tamaño o la función del estómago sin requerir incisiones. Con respecto al programa de pérdida de peso médica en University of Maryland Capital Region Health, el Dr. Rickford señala que cualquiera sea el enfoque que elija un paciente, debe ir acompañado de cambios en el estilo de vida. "Las opciones de pérdida de peso médica no quirúrgica del programa incluyen la gama completa de medicamentos antiobesidad aprobados por la FDA. Sin embargo, todos los medicamentos deben utilizarse junto con cambios intensivos en el estilo de vida que incorporen modificación calórica, actividad física y nutrición saludable”, explica.

Diferentes tipos de cirugías bariátricas

Para los pacientes que han determinado con su médico que la cirugía bariátrica es la mejor opción para la salud a largo plazo, los centros bariátricos suelen ofrecer diferentes procedimientos quirúrgicos, todos los cuales limitan la cantidad de alimentos que puede contener el estómago, lo que restringe la ingesta de calorías, modifica las hormonas que inducen el hambre y ralentiza el metabolismo.

El bypass gástrico Roux-en-Y, conocido comúnmente como bypass gástrico, es quizás la cirugía bariátrica más popular. El procedimiento implica la creación de una pequeña bolsa en el estómago y su conexión directa con el intestino delgado inferior, lo que limita la ingesta de alimentos y reduce la absorción de calorías. Esta cirugía produce una pérdida de peso significativa, hasta el 70 porciento del exceso de peso corporal en el primer año, pero también requiere cambios en la dieta y suplementos de por vida. El procedimiento es eficaz pero complejo, conlleva riesgos y requiere un estricto cumplimiento de las pautas dietéticas posoperatorias. Es importante sopesar cuidadosamente los beneficios y los riesgos para determinar si el bypass gástrico es la opción adecuada para usted.

La gastrectomía vertical en manga, también llamada manga gástrica vertical, se está convirtiendo rápidamente en el procedimiento bariátrico más común que se realiza porque tiene menos complicaciones y no interrumpe el proceso digestivo de manera tan significativa como un bypass gástrico tradicional. El procedimiento implica la extirpación del 80 al 85 porciento del estómago, dejando una pequeña manga con forma de plátano que contiene solo 2 a 3 onzas de comida. Este procedimiento reduce la ingesta de alimentos y el apetito al suprimir las hormonas relacionadas con el hambre. Si bien es eficaz, ya que conduce a una pérdida de hasta el 60 porciento del exceso de peso corporal en 18 meses, también es irreversible y requiere cambios nutricionales y suplementos dietéticos de por vida.

La banda gástrica ajustable, también conocida como cirugía de banda gástrica, implica la colocación de una banda flexible alrededor de la parte superior del estómago para restringir la ingesta de alimentos. Esta banda ajustable se puede inflar o desinflar a través de un puerto debajo de la piel, lo que permite ajustes personalizados. Si bien no causa malabsorción y es reversible, la pérdida de peso generalmente es más lenta y pueden ser necesarios ajustes frecuentes.

Qué características debe tener un candidato para las diferentes opciones de pérdida de peso

En general, los candidatos a los programas médicos de pérdida de peso serán considerados obesos según su médico y tendrán problemas de salud relacionados con la obesidad, como diabetes o hipertensión. También deberían haber agotado otras opciones, como la dieta y el ejercicio por sí solos, y normalmente habrán tenido dificultades para mantener los cambios en el estilo de vida o llevar su peso a un nivel saludable.

Aquellos que son candidatos para la cirugía bariátrica a menudo tienen más de 100 libras por encima de su peso ideal y tienen problemas de salud graves relacionados con la obesidad, como presión arterial alta o diabetes tipo 2. Ambas opciones requieren un compromiso con los cambios en el estilo de vida a largo plazo y la orientación de un proveedor de atención médica para determinar el mejor enfoque en función de las necesidades de salud individuales y los objetivos de pérdida de peso.

Los factores de nutrición y estilo de vida

Independientemente del método elegido para perder peso—sea una pérdida de peso médica no quirúrgica o una cirugía bariátrica—, el éxito a largo plazo depende de un compromiso de por vida con los hábitos saludables. La nutrición es una piedra angular de ambos enfoques, ya que los pacientes deben adherirse a una dieta equilibrada para mantener la pérdida de peso, mantener los niveles de nutrientes y evitar comprometer la funcionalidad de cualquier procedimiento. Incorporar actividad física regular es igualmente crucial para controlar el peso y mejorar la salud general.

Debido a que los cambios nutricionales y de estilo de vida pueden ser un desafío, y la mayoría de los pacientes en esta etapa de consideración ya han intentado la dieta y el ejercicio por su cuenta, tanto los programas de pérdida de peso médica como la atención posterior a la cirugía bariátrica implican un apoyo continuo. Este enfoque multidisciplinario ayuda a los pacientes a mantenerse en el buen camino y hacer los ajustes necesarios con el tiempo con dietistas, expertos en acondicionamiento físico y terapeutas conductuales. La importancia de comprometerse con estos cambios de estilo de vida no se puede exagerar, ya que son vitales para lograr y mantener los objetivos de salud.

“Desde el primer día, enfatizamos que no hay una solución rápida para la obesidad. “Si se mantiene un estilo de vida saludable que incluya una buena nutrición, ejercicio y un seguimiento a largo plazo, los pacientes pueden tener éxito a largo plazo”, destacó el Dr. Rickford.

Los médicos del University of Maryland Capital Region Health Bariatrics Program pueden ayudar a determinar si la pérdida de peso médica o la cirugía para bajar de peso son adecuadas para usted. Haz clic aquí para obtener más información.