Estudiantes de escuela elemental de DC se intoxican con dulces de marihuana

Cinco niños comieron comestibles mezclados con drogas en una escuela primaria en el noroeste de DC el miércoles y fueron llevados a un hospital, informó el director.

El Departamento de Bomberos y Emergencias de DC respondieron a Key Elementary School, en Dana Place NW.

Los administradores se enteraron de que “un estudiante trajo gomitas que contenían una sustancia controlada no identificada a la escuela y las compartió con varios otros estudiantes de quinto grado”, anunció una carta enviada a las familias.

“Sí, fue en mi curso que un niño trajo al cole una gominolas y la repartieron como caramelos normales. Se los comieron y al parecer tenían marihuana adentro y empezaron a ponerse malitos", relató una estudiante a Telemundo 44.

Los estudiantes “comenzaron a sentirse mal” y fueron a ver a la enfermera de la escuela. Se llamó a los médicos para evaluar a los estudiantes y determinaron que habían ingerido una droga.

Los funcionarios escolares llamaron a las familias de los alumnos y cinco niños fueron llevados a un hospital para ser monitoreados. No se dio a conocer información sobre la gravedad de los síntomas de los niños o si sabían lo que habían comido.

“Yo no voy a estar tranquila hasta que me den una explicación de lo que ha pasado porque realmente si no sabemos lo que ha pasado, puede volver a ocurrir", expresó la abuela de una estudiante.

Un funcionario de la escuela pidió a las familias que les recordaran a sus hijos que no comieran alimentos o sustancias desconocidas. La administración escolar agregó llevará a cabo “conversaciones apropiadas para la edad sobre la concientización y la prevención del uso de sustancias” con estudiantes de quinto grado.

La cantidad de niños que accidentalmente comieron comestibles con marihuana aumentó considerablemente durante cinco años a medida que la marihuana se volvió legal en más lugares, según un estudio publicado a principios de este año. En casi una cuarta parte de los casos informados, los niños terminaron hospitalizados, según un análisis publicado en la revista Pediatrics.