Exconcejal de Prince George’s se declara culpable de haber robado fondos de su propia campaña

Un exconcejal del condado Prince George's se declaró culpable el lunes de un plan que, según los fiscales, implicaba el robo de su propio fondo de campaña.

Según los fiscales, Mel Franklin tomó más de $124,000 de su cuenta de campaña de Friends of Mel Franklin y utilizó el dinero para pagar préstamos personales, deudas de tarjetas de crédito, su alquiler y procedimientos cosméticos, entre otras cosas. Franklin no tenía autoridad para utilizar el dinero de las cuentas bancarias de Friends of Mel Franklin para su uso o beneficio personal, afirmó la fiscalía.

Los cargos también decían que Franklin falsificó informes a la junta estatal de elecciones sobre gastos.

“Como presidente, Franklin tenía el deber de garantizar que los informes de financiación de la campaña se presentaran a la junta estatal de elecciones, bajo pena de perjurio”, decían los documentos de la acusación.

Franklin se declaró culpable el lunes de un plan de robo de más de $100,000 y perjurio.

Como parte de la declaración de culpabilidad, aceptó una sentencia de cinco años, con todas las condenas suspendidas menos una, por ambos cargos. Las sentencias se cumplirán simultáneamente.

Franklin también aceptó pagar $13,000 dólares en restitución a la campaña. Ese dinero se destinará a una organización benéfica.

Inicialmente, Franklin se enfrentó a 10 cargos de robo, malversación de fondos y perjurio.

Será sentenciado oficialmente el 13 de noviembre.

Franklin había servido en el Consejo del Condado Prince George's desde 2010, primero representando al Distrito 9 y luego como miembro general a partir de 2018.

Los robos ocurrieron desde 2020 hasta al menos octubre de 2023, según los cargos.

Renunció en junio cuando le quedaban dos años de mandato. A principios de este mes se celebraron unas primarias especiales para que los votantes comenzaran el proceso de llenar su escaño. Jolene Ivey, demócrata, y Michael Riker, republicano, ganaron las primarias de sus partidos y se enfrentarán el día de las elecciones de este otoño, el 5 de noviembre.