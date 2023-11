Familia hispana exige justicia tras muerte de su hijo en Manassas Park

Una familia hispana de Manassas está en búsqueda de respuestas luego de que su hijo fuese asesinado días antes de Acción de Gracias.

José Alonso Bedregal cumplió 25 años el domingo y el jueves tenían planeada la tradicional cena del pavo, pero todo cambió con una noticia devastadora.

"(Me entero) que mi hijo había recibido un impacto de bala y murió. Ese momento fue terrible para mí, mi corazón se quebró en mil pedazos", indicó la madre de Bedregal, María Luisa.

El joven falleció el 21 de noviembre tras ser baleado en una vivienda a eso de las 7:30 p.m. en la calle Jessica Drive en Manassas Park, según informó la policía. Sin embargo, la madre de la víctima afirmó que las autoridades presuntamente no se han comunicado con ella para ofrecerle los detalles de la investigación.

No obstante, la policía arrestó a Anthony Andrade de 25 años quien enfrenta cargos de homicidio en segundo grado y uso de un arma para cometer un delito. Andrade se encuentra detenido sin derecho a fianza.

La familia dice que a su dolor se suma la incertidumbre de no saber cuándo podrán ver el cuerpo de Bedregal y las dudas que tienen sobre el tiroteo que supuestamente ocurrió en una dirección que aseguran no conocen. Además, se presume que la balacera fue perpetrada por un sujeto que no reconocen.

“¿Cuándo voy a poder ver a mi hijito?”, cuestionó María Luisa.

La familia agregó que supuestamente las autoridades les advirtieron que el proceso sería largo debido a los días festivos, pero no se imaginaron que podrían pasar días sin ver el cuerpo de su hijo.

“Necesito que se esclarezca, necesito que le caiga el peso completo de la ley porque en mi cabeza nadie está preparado para este tipo de dolor”, afirmó el padre de la víctima, José Manuel Bedregal.

Telemundo 44 se comunicó con la policía de Manassas Park quienes respondieron que no tienen un vocero disponible para contestar preguntas.