Familia de hombre con síndrome de Down desaparecido en Montgomery urge por ayuda

La familia de un hombre de Maryland que tiene síndrome de Down está desesperada por encontrarlo después de que salió de un hotel del condado Montgomery el viernes, abordó un Metrobús y no ha sido visto desde entonces.

Rashawn Williams no habla, requiere supervisión constante y no puede vivir solo. Salió de un Residence Inn en Plum Orchard Drive en Silver Spring alrededor de las 6:20 p.m. del viernes.

Williams y otros se han alojado con cuidadores en el hotel desde que un incendio dañó gravemente su hogar grupal en Rockville.

El viernes por la noche, Williams estaba cenando cuando pidió ir al baño. Pero el video de vigilancia muestra a Williams saliendo solo del Residence Inn. La marca de tiempo en esa imagen eran las 6:21 p.m.

Afuera, Williams abordó un Metrobus en la ruta R2 desde una parada de autobús frente al hotel, que se encuentra al norte de Capital Beltway, en el área de White Oak.

No se le ha visto desde entonces.

El padre de Williams habló entre lágrimas el lunes mientras detallaba sus esfuerzos de búsqueda.

"Hemos estado recorriendo el condado Montgomery, toda la línea de autobuses R2 en los tres condados; lo hemos estado haciendo desde el viernes, desde las 5 a.m. hasta las tres o cuatro de la mañana, buscando a mi hijo", expresó el padre de Williams, haciendo una pausa mientras sollozaba y abrazaba a otros seres queridos.

"No sé si alguien lo tiene, o… porque tiene síndrome de Down. No habla; no tiene ninguna identificación, ni teléfono celular", detalló.

La familia espera que alguien reconozca a Williams por las fotos y se comunique con la policía.

También tienen la esperanza de que haya habido cámaras de vigilancia a bordo del autobús en el que viajó Williams para poder saber dónde se bajó, pero dicen que aún no han recibido una llamada telefónica de los investigadores del condado Montgomery.

Dado que no está claro dónde Williams se bajó del bus, podría haberlo hecho fuera del condado Montgomery. La ruta del autobús R2 pasa por tres jurisdicciones. El condado oriental Montgomery está en el extremo norte de la línea.

Luego, la ruta viaja a través del condado Prince George's y hacia el noreste de DC, terminando en la estación Metrorail Fort Totten. Esa estación da servicio a las líneas Verde y Roja del sistema ferroviario.

Rashawn Williams mide 5 pies y 5 pulgadas de alto y pesa 150 libras, indicó la policía. Tiene cabello negro corto y ojos marrones, y fue visto por última vez vistiendo una camisa azul de manga larga, jeans azules y zapatos negros.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a la policía del condado Montgomery al 301-279-8000.