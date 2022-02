Renuncia fiscal general adjunta de Virginia que aplaudió el asalto al Capitolio en sus redes sociales

WASHINGTON - Monique Miles, una fiscal general adjunta de Virginia, ha renunciado tras el surgimiento de publicaciones en sus redes sociales en las que aplaudía a los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero y afirmaba falsamente que el expresidente Donald Trump había ganado las elecciones generales de 2020.

El diario The Washington Post fue el primero medio en reportar sobre las publicaciones en Facebook. La Oficina del Fiscal General de Virginia aseguró que se enteró de estos mensajes la mañana de este mismo jueves y que desde entonces, Miles ha dimitido a su cargo.

“El Fiscal General ha sido muy claro - Joe Biden ganó las elecciones y ha condenado el ataque del 6 de enero”, dijo Victoria LaCivita, portavoz de la oficina del fiscal.

Ni Telemundo 44 ni su estación hermana NBC Washington han confirmado de forma independiente la veracidad de las publicaciones en redes sociales.

Miles asumió el cargo de fiscal general adjunta de operaciones y transacciones gubernamentales el mes pasado tras ser elegida para ser parte del equipo del nuevo fiscal general republicano, Jason Miyares.

En una captura de pantalla de la publicación, compartida por the Post, Miles dice: “Patriotas han irrumpido en el Capitolio. No es sorpresa. El estado profundo ha despertado al gigante durmiente. Los patriotas no van a dejar que esto pase. Estamos despiertos, listos y pelearemos por nuestros derechos por cualquier medio necesario.”

El Post indicó que más tarde, Miles editó el mensaje en Facebook sobre la insurrección en el edificio legislativo y dijo que los participantes eran "[miembros] de antifa vestidos como Patriotas]" y también intentó dirigir la culpa del ataque a los activistas del moviemiento Black Lives Matter. "Los Patriotas aman la paz, Antifa y BLM no lo son", supuestamente escribió.

La publicación de Facebook no es accesible al público, pero Miles confirmó al Post que ella fue la autora, afirmando que hizo las publicaciones cuando aún se estaban desarrollando las noticias sobre las elecciones, los casos en corte y los mítines contra los resultados electorales.

Miles es la fundadora de Old Towne Associates, P.C., una firma de abogados expertos en leyes de empleo y trabajo.

