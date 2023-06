Dónde ver los fuegos artificiales del 4 de Julio en DC, Maryland y Virginia

Los Estados Unidos de América se prepara para su cumpleaños número 247 el martes, y eso significa todo un fin de semana de estampidos y luces brillantes que iluminan los cielos.

Este año parece que hay más exhibiciones de fuegos artificiales del Día de la Independencia de las que hemos visto en años anteriores. Ya sea que estés buscando una velada en la azotea, paseos de carnaval, música en vivo o diversión familiar gratuita, aquí hay algo para ti.

Echa un vistazo a los detalles sobre dónde y cómo ver el gran espectáculo de fuegos artificiales de DC, además de encontrar exhibiciones cerca de ti en Maryland y Virginia.

Dónde ver los fuegos artificiales del National Mall 4 de Julio

National Mall

📅 4 de julio

📍 Varios lugares de visualización

💲 Entrada Gratuita

🔗 Detalles

El Servicio de Parques Nacionales organizará la celebración anual de fuegos artificiales del Día de la Independencia en el National Mall.

La exhibición está programada para comenzar a las 9:09 p.m. y se lanzará desde ambos lados de la piscina reflectante de Lincoln Memorial. Habrá puntos de entrada de seguridad a lo largo del National Mall. Se registrarán bolsas y refrigeradores ya que no se permiten bebidas en botellas de vidrio ni alcohólicas. Mira aquí la lista de artículos prohibidos.

Los puntos de entrada de National Mall incluyen:

Lado oeste del puente conmemorativo de Arlington

Constitution Avenue NW en Henry Bacon Drive NW

Constitution Avenue NW y 17th Street NW

15th Street NW en Madison Drive NW

14th Street SW en Jefferson Drive SW

Maine Avenue SW y Raoul Wallenberg Place SW (15th Street SW)

Si deseas visitar el Tidal Basin, puedes ingresar cerca de East Basin Drive, justo al sur del Jefferson Memorial (pero no habrá acceso al National Mall).

Más lugares para ver: ¡siempre es una buena idea llegar temprano y prepararse para las multitudes!

Fuegos artificiales del Día de la Independencia en Virginia

Antes del 4 de julio:

Exhibición de fuegos artificiales antes de la independencia del Workhouse Arts Center

📅 Sábado, 1 de julio

📍 Lorton, Virginia

💲 Entrada libre; $40 por vehículo para estacionamiento

🔗 Detalles

Celebra el Día de la Independencia con una fiesta fuera de horario en el Workhouse Arts Center. Disfruta de un concierto gratuito, acceso a los estudios de artistas y al Museo Lucy Burns antes de que comiencen los fuegos artificiales al anochecer (alrededor de las 9:15 p.m.). Camiones con comida y bebidas estarán disponibles.

El evento es gratuito, pero el estacionamiento cuesta $40 por automóvil. Una opción VIP que viene con comida, bebidas y asientos premium está disponible por $120.

Mclean

📅 Sábado, 1 de julio

📍 Escuela Secundaria Langley (6520 Georgetown Pike)

💲 Entrada gratuita

🔗 Detalles

Organizada en Langley High School, la celebración del Día de la Independencia de McLean tendrá música, obsequios y camiones de comida para que los visitantes disfruten. El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9:15 p.m.

El estacionamiento en Langley High School es limitado. La ciudad aconseja a los visitantes estacionarse en McLean Community Center, Churchill Elementary School o St Luke Catholic Church and School y usar el servicio de transporte para llegar.

Los fuegos artificiales tienen una larga historia en las celebraciones de diferentes culturas y naciones. Aquí una historia de los fuegos artificiales del Smithsonian y la Asociación Estadounidense de Pirotecnia.

Celebración del Día de la Independencia de Great Meadow

📅 2 de julio

📍 The Plains

💲 Los boletos comienzan a $50 por vehículo

🔗 Detalles

Complete los planes del día de diversión del domingo con un espectáculo aéreo, una competencia de sombreros festivos y diversión familiar en la celebración del Día de la Independencia de Great Meadow.

Vienna

📅 2 de julio

📍 Yeonas Park (1319 Ross Drive SW)

💲 Entrada gratis

🔗 Detalles

El domingo, los residentes y visitantes de Viena pueden disfrutar de comida y bebidas de camiones de comida locales, música en vivo (incluida una banda tributo a Earth, Wind and Fire), entretenimiento para niños y juegos. El espectáculo de fuegos artificiales está programado para comenzar a las 9:30 p.m.

El alcohol está prohibido en el evento, así como las bengalas y los fuegos artificiales personales. La ciudad aconseja dejar a las mascotas en casa.

Middletown

📅 3 de julio

📍 Middletown Park (2nd Street)

💲 Entrada gratis

🔗 Detalles

Viaja a Middletown para arreglar tus fuegos artificiales un día antes.

El Distrito Histórico de Middletown celebrará el Día de la Independencia durante dos días. El lunes 3 de julio, el distrito albergará comida, juegos, un rodeo de bicicletas y un espectáculo de fuegos artificiales que comenzará al anochecer. A partir de las 8 a.m. del 4 de julio, los visitantes pueden disfrutar de actuaciones de música en vivo y un torneo de softbol, un desfile a las 5 p.m. y una ceremonia de reconocimiento de veteranos.

El 4 de julio:

Fuegos artificiales diurnos de Mount Vernon

📅 4 de julio

📍 3200 Mount Vernon Memorial Hwy, Mt Vernon, VA

💲 $24 Adultos, $13 6-11, entrada gratuita 5 y menores

🔗 Detalles

La histórica granja de George Washington será la sede de una conmemoración diurna este cuatro de julio, con recreaciones históricas, una actuación musical de la Banda Nacional de Conciertos y un espectáculo de fuegos artificiales durante el día a la 1 p.m.

Las entradas para el evento son limitadas. Los precios comienzan en $24 para adultos y $13 para niños de 6 a 11 años.

Culpeper

📅 4 de julio

📍 A poca distancia de Rockwater Park

💲 Entrada gratuita. Costo de inscripción de $ 35 para la carrera de 5K

🔗 Detalles

Culpeper organizará un día completo de actividades este cuatro de julio, incluida una carrera de 5 km, un espectáculo de automóviles y bicicletas en East Davis Street en el centro de la ciudad.

Dirígete a Yowell Meadow Park para disfrutar de vendedores de comida y artesanías, kayak para niños y un muro de escalada, una presentación en honor al patrimonio de la ciudad y música en vivo. Ten en cuenta que este parque no tiene una vista de los fuegos artificiales.

Las festividades concluirán con una exhibición de fuegos artificiales en Rockwater Park. Para garantizar la seguridad, no se permitirá la entrada de personas a Rockwater Park después de las 5 p.m.

En años anteriores, los funcionarios dijeron que los fuegos artificiales deberían ser visibles dentro de los límites de la ciudad de Culpeper. Consulte su página de Facebook para obtener actualizaciones.

Fairfax

📅 4 de julio

📍Escuela secundaria de Fairfax. 3501 carrera de leones, Fairfax

💲 Entrada gratuita

🔗 Detalles

Fairfax comenzará a celebrar el 4 de julio con un desfile de independencia a las 10 a. m., intensificará las cosas en A Hometown Celebration junto al Ayuntamiento y cerrará con un espectáculo de fuegos artificiales en Fairfax High School a las 9 p. m. El estacionamiento en FHS es limitado, pero puede estacionarse en Woodson High School y tomar un servicio de transporte gratuito al espectáculo.

La ciudad proporcionará estacionamiento limitado. Bolsas y hieleras serán registradas en la entrada.

Condado Fredericksburg y Stafford

📅 4 de julio

📍 Virginia Credit Union Stadium, visible desde el estacionamiento de Old Mill Park, Pratt Park y Expo Center

💲 Los residentes de Fredericksburg y Stafford pueden mirar gratis en Old Mill Park; para los no residentes, la entrada cuesta $10 por vehículo o $5 por persona sin cita previa.

🔗 Detalles

Las celebraciones del 4 de julio en Fredericksburg se llevarán a cabo en el Virginia Credit Union Stadium. El Patriotic Palooza contará con juegos de césped a partir de las 4 p.m. La entrada cuesta $5.

El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 p.m. Los lugares de observación incluyen Pratt Park, Old Mill Park o el estacionamiento del Expo Center, informó la ciudad.

Great Falls

📅 4 de julio

📍 Great Falls Village Centre Green

💲 Entrada gratuita

🔗 Detalles

Great Falls organizará una carrera de 5 km a partir de las 8 a. m. Después de la carrera, la ciudad organizará un desfile patriótico seguido de un evento comunitario gratuito con un bazar con comida, un tobogán inflable y pintura facial.

No se permitirán mascotas.

Herndon

📅 4 de julio

📍Bready Park (814 Ferndale Ave.)

💲 Entrada gratuita

🔗 Detalles

La ciudad de Herndon presentará música en vivo y una noche de bingo y juegos familiares en Bready Park a partir de las 6:30 p. m. El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9:30 p. m., lanzado desde el campo de golf Herndon Centennial.

Se revisarán las bolsas y los refrigeradores al ingresar, y no se permiten bebidas alcohólicas ni fuegos artificiales personales. La ciudad también recomienda dejar las mascotas en casa.

Kings Dominion

📅 4 de julio, 10 p.m.

📍 Kings Dominion (Doswell)

💲 Los boletos diarios comienzan en $ 44.99

🔗 Detalles

Súbete a los gritos en las montañas rusas o refréscate en los toboganes de agua antes de los fuegos artificiales a las 10 p. m.

Leesburg

📅 4 de julio

📍 Parque Ida Lee (60 Ida Lee Dr NW)

💲 Entrada gratuita

🔗 Detalles

La ciudad comenzará el 4 de julio con un desfile patriótico en el centro de Leesburg, bajando por King Street desde Ida Lee Drive hasta Fairfax Street.

A partir de las 6 p. m., la ciudad presentará actuaciones musicales y un patio de comidas en Ida Lee Park. El espectáculo de fuegos artificiales, coreografiado con música, comenzará a las 9:30 p.m.

El estacionamiento estará disponible en los lotes interiores de Ida Lee Drive y el estacionamiento de Festival Field en King Street. El estacionamiento de Pennington Lot, Town Hall Garade y Loudoun County Garage también están disponibles para estacionamiento.

Manassas

📅 4 de julio

📍 Distrito histórico de Manassas (cerca de 9431 West Street)

💲 Entrada gratuita

🔗 Detalles

A partir de las 3 p. m., el centro histórico de Manassas albergará paseos para niños, pintura de caras y vendedores de comida. El espectáculo de fuegos artificiales a partir de las 9:15 p.m. será visible desde el Jardín del Museo de Manassas. La ciudad está pidiendo a los visitantes que dejen las mascotas en casa. La fecha de lluvia es el 5 de julio.

Reston

📅 4 de julio

📍 Lake Fairfax Park (1400 Lake Fairfax Dr.)

💲 Tarifa de estacionamiento de $15

🔗 Detalles

Los residentes de Reston pueden disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales en Lake Fairfax Park, a partir de las 9 p.m. La entrada con boleto comenzará a las 12 p.m. Los camiones de comida estarán disponibles durante todo el día, y las áreas de picnic se ofrecerán por orden de llegada.

Fuegos artificiales del Día de la Independencia en Maryland

Antes del 4 de julio:

Bowie Baysox

📅 1, 2 y 3 de julio

📍 Estadio Prince George

💲 $10-$30

🔗 Detalles

Disfruta de los fuegos artificiales después de los juegos Bowie Baysox-Somerset Patriots durante todo el fin de semana. Otras experiencias especiales incluyen que los niños corran las bases el sábado y la aparición de un "personaje misterioso" (te daremos una idea de quién cuenta como "tu cachorro australiano curioso y enérgico favorito") el domingo.

Gaithersburg

📅 1 de julio

📍 Bohrer Park

💲 Gratis

🔗 Detalles

SummerFest con música en vivo, camiones de comida, cervecerías locales y actividades familiares conduce a los fuegos artificiales, que comenzarán una vez que oscurezca alrededor de las 9:25 p.m. Quédese para la fiesta posterior SummerGlo con la banda de baile Attraction, además de malabaristas LED, hoopers y zancudos entre la multitud.

Bohrer Park es el mejor lugar para ver los fuegos artificiales, pero hay varias opciones para disfrutar de ellos. Aquí hay un mapa.

Laurel

📅 1 de julio

📍 Granville Gude Park

💲 Gratis

🔗 Detalles

Antes de que suenen los fuegos artificiales del lago alrededor de las 9:15 p. m., disfrute de un día completo de actividades que incluyen una exhibición de autos, un desfile y diversión familiar. Los asistentes no pueden traer mochilas, hieleras, alcohol o fuegos artificiales.

Bladensburg

📅 3 de julio

📍 Parque frente al mar de Bladensburg (4601 Annapolis Rd.)

💲 Gratis

🔗 Detalles

Este Día de la Independencia, Bladensburg celebrará el avance de Estados Unidos en el espacio y la tecnología con Space Commander DJ Flava de 93.9 WKYS, camiones de comida, diversiones y, lo más importante, ¡fuegos artificiales!

El 4 de julio:

Germantown

📅 4 de julio, 7-10 p.m.

📍 Parque recreativo South Germantown (18041 Central Park Circle)

💲 Gratis

🔗 Detalles

Germantown Glory dará inicio a las celebraciones del Día de la Independencia con una actuación en honor a la vida de Tina Turner a cargo de la banda tributo Forever Tina.

La exhibición de fuegos artificiales comenzará alrededor de las 9:15 p.m. La ciudad sugiere que los asistentes al evento traigan sillas de jardín bajas, mantas y hieleras. El evento contará con vendedores de comida. Las mascotas y las bebidas alcohólicas están prohibidas.

Frederick

📅 4 de julio

📍 Baker Park

💲 Entrada gratis a los fuegos artificiales

🔗 Detalles

Los fuegos artificiales se lanzarán al anochecer desde la escuela primaria Parkway, y algunos lugares recomendados para verlos incluyen el área de la piscina de Fleming Avenue, el jardín de la escuela secundaria Frederick y el área Carillon de Baker Park. La ciudad sugiere que los residentes tomen asiento temprano considerando que el parque se llena rápidamente. Para ver más ubicaciones, consulta el Mapa de recomendación de visualización.

Antes del espectáculo en el cielo, Frederick tiene planeado un gran festival con juegos mecánicos, entretenimiento, un jardín de cerveza, vino y bebidas espirituosas y más.

Rockville

📅 4 de julio, 7-10 p.m.

📍 Mattie J.T. Parque Stepanek en King Farm

💲 Gratis

🔗 Detalles

La ciudad garantiza una “maravillosa visualización del espectador” sobre los fuegos artificiales de 20 minutos, que está programado para comenzar a las 9:15 p.m. Los visitantes también pueden disfrutar de música en vivo proporcionada por la banda Under the Covers.

Upper Montgomery County (Poolesville)

📅 4 de julio

📍 Mattie J.T. Stepanek Park in King Farm

💲 $10 por carro

🔗 Detalles

Patrocinado por el Departamento de Bomberos Voluntarios del Condado de Upper Montgomery, disfrute del rock 'n' roll clásico de la banda de entrega especial de 6:30 p. m. a 8:30 p. m., camiones de comida y vendedores especiales. No se permiten mascotas ni alcohol.