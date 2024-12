Casa de famoso actor de ’30 Rock’ queda en ruinas: camión se estrelló contra la vivienda en Virginia

Un camión de carga a toda velocidad chocó contra un complejo de condominios en el condado de Prince William el lunes pasado, dejando cuatro heridos, daños en 11 autos y destruyó la casa de un actor de la famosa serie de comedia de NBC "30 Rock".

Grizz Chapman, conocido por compartir pantalla con Tina Fey y Tracy Morgan, es el propietario de la casa que quedó en ruinas. Su vivienda en los condominios Moorings of Occoquan cerca de Gordon Boulevard, cerca de Woodbridge, quedó destruida cuando el camión de carga se estrelló contra ella el lunes por la mañana.

“Simplemente pienso en (el momento en que) el camión entró así y ese fue un lado en el que yo dormía”, dijo Chapman.

Afortunadamente, el actor no estaba en su casa en ese momento.

“Mi vecino llamó gritando y llorando y preocupado porque todos pensaban que yo estaba abajo”, dijo Chapman.

La policía le dijo a News4 que el accidente fue causado por una camioneta SUV que se interpuso frente al enorme camión mientras el conductor se dirigía hacia el sur por Gordon Boulevard.

Los investigadores dicen que el conductor del SUV, un hombre de 67 años, trataba de girar a la izquierda hacia Gordon cuando no tenía derecho de paso.

El camión chocó contra la camioneta, el conductor perdió el control y el camión se estrelló contra la vivienda, dejando a Chapman sin hogar y sin muchas de sus invaluables pertenencias.

“Tengo muchos recuerdos de '30 Rock' que he tenido a lo largo de los años”, dijo Chapman. “Realmente no he evaluado todo lo que resultó dañado”.

Chapman compartió fotos con News4 desde el interior de su casa. “Todo está por todas partes”, dijo.

Está viviendo temporalmente en un hotel porque está esperando el seguro y no podrá alquilar otro condominio hasta enero.

Chapman espera encontrar un lugar permanente donde quedarse antes de la temporada de fin de año.

“Simplemente tengo que averiguar cómo proceder y espero recibir algún tipo de ayuda”, dijo.

La policía del condado Prince William dice que todavía están investigando este accidente y que pronto se presentarán cargos.