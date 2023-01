Policía: Hallan hombre baleado en la estación de Metro, Southern Avenue en Maryland

Un hombre fue encontrado muerto a tiros el domingo en el estacionamiento de la estación de metro de Southern Avenue en Hillcrest Heights, Maryland.

La policía de Metro Transit dijo que encontraron al hombre con una herida de bala alrededor de las 4:45 p.m. Las autoridades creen que hubo un altercado entre la víctima y el presunto tirador en la bahía de autobuses antes de que sonaran los disparos.

Por su parte, la policía informó que le realizaron resucitación cardiopulmonar a la víctima, pero no pudieron salvarlo y fue declarado muerto en la escena. Su identidad no fue revelada.

“La persona no está en la escena y ha huido del área”, indicó el subjefe de la policía, Stephen Boehm. “Todavía estamos revisando el video en este momento, pero nuevamente, aún es preliminar en este momento”.

Los trenes de la Línea Verde pasaban por alto la estación de Southern Avenue y se estableció el servicio de autobús. La estación reabrió desde entonces.

Desde principios de 2023, ha habido dos tiroteos cerca de estaciones de Metro y uno en un Metrobús.

“En serio, no estoy sorprendido. Y eso es lo que es horrible, es que es tan común aquí que no me sorprende”, opinó el ciclista Brandy Strawser sobre los disparos mortales del domingo. “Ojalá puedan hacer algo al respecto por aquí, hacerlo más seguro para nosotros”.

El gerente general de Metro, Randy Clarke, emitió un comunicado a través de Twitter que decía: “Otra pérdida evitable en nuestra región, esta vez afuera de una estación de Metro. Todos deberíamos estar tristes y frustrados con la violencia armada en curso en Estados Unidos. Apreciamos la respuesta rápida del personal y los oficiales de MTPD, incluida la RCP. Se dará a conocer más información a medida que avance la investigación”.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para más detalles.