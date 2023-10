Hallan a perro robado a punta de pistola mientras su dueña era golpeada en Fort Totten

El perro que fue robado a punta de pistola en DC durante el fin de semana, ya fue localizado, según su dueña, Zaleena Ahmed.

Ahmed, dice que fue agredida y le quitaron a su perro, Max, el sábado por la noche cerca de la estación de metro Fort Totten.

Sin embargo, el martes por la mañana, la mujer compartió la buena noticia con Telemundo 44, diciendo que estaba en camino a reunirse con Max, su West Highland terrier de casi 14 años.

Ahmed dice que Max es como un miembro de la familia para ella y que estaba increíblemente angustiado después de que lo robaran el sábado por la noche.

Ahmed estaba caminando con Max cerca de su complejo de apartamentos al otro lado de la calle de la estación de Metro Fort Totten sobre las 10 p.m. el sábado cuando, según ella, se le acercó un hombre quien al principio pensó que estaba pidiendo ayuda. Luego, trató de agarrar la correa de Max.

“Me agacho para agarrar a Max, y mientras me estoy agachando, creo que es la primera vez que me pegó con la pistola, y en ese punto comenzamos a pelear”, dijo Ahmed.

Después de una lucha corta, el hombre huyó con Max en un vehículo.

Ahmed sufrió un tajo en la frente y otros moretones en su cuerpo. Pero perder a Max es más agonizante.

“Puede que sea solo un perro, pero él es como parte de mi familia”, dijo. “La única parte de mi familia que realmente tengo aquí en DC”.

En el 2018, Ahmed estuvo en un choque que cobró la vida de su madre. Max fue expulsado del vehículo y se perdió brevemente hasta que alguien lo encontró. Ahmed no puede imaginar la vida sin él.

“Tal vez me he apoyado en él más que una personal normal, pero me da consuelo cuando quiera que esté extrañando a mi mamá”, dijo. “Realmente no he aceptado que tal vez nunca lo recuperaré, pero tengo la esperanza de que, con todos investigando esto, sí pasará”.

Ahmed indicó que detectives le dijeron que revisaron imágenes de vigilancia del área.

Afortunadamente, el martes descubrió que alguien vio a Max cerca de los jardines acuáticos de Kenilworth. Esa persona lo llevó a una comisaría.

Ahmed dice que llevará a Max a su veterinario para evaluar su estado de salud.