Joven hispano habría muerto por monóxido de carbono y no por sobredosis, según autopsia

Un joven de 16 años encontrado muerto dentro de un automóvil en el condado Fairfax en junio murió por envenenamiento con monóxido de carbono, según su autopsia, y no por una sobredosis como informó la policía inicialmente.

Rey Maldonado y otro adolescente fueron encontrados inconscientes y “echando espuma por la boca” en un vehículo en un estacionamiento en la cuadra 5700 de Columbia Pike el domingo 25 de junio, según un comunicado de la policía del condado Fairfax. El lugar queda cerca de Bailey's Crossroads.

Los oficiales realizaron RCP y administraron múltiples dosis de Narcan, el fármaco para revertir la sobredosis, pero los oficiales informaron al día siguiente que la muerte fue por una supuesta sobredosis de drogas.

Una familia hispana de Fairfax le dio el último adiós a un adolescente de 16 años que murió por una sobredosis. La madre de la víctima envió un contundente mensaje a la comunidad.

Sin embargo, su autopsia reveló que la causa de muerte fue por inhalar monóxido de carbono.

"Y pues yo creí porque me lo dijeron personas que lo encontraron a él, profesionales y también en el hospital. Yo no lo podía aceptar porque no usaba droga, yo sabía quién era, mi niño, Rey", explicó su madre, Vilma González.

La policía no ha publicado la edad ni información adicional sobre el segundo adolescente. Planean publicar detalles adicionales sobre el envenenamiento por monóxido de carbono el martes.

CÓMO PREVENIR UNA INTOXICACIÓN

Por su parte, el doctor Fabián Sandoval aclaró que el hecho de botar espuma por la boca no necesariamente es sinónimo de sobredosis.

"Esto simplemente es la saliva que acumulamos en nuestra boca que no podemos tragar y con no respirar bien, sacamos el aire y se hacen esas burbujas en la boca", detalló.

Sandoval también enumeró algunos consejos para prevenir una intoxicación por monóxido de carbono:

No encender vehículo motorizado si no hay ventilación

No dejar encendido un vehículo en lugar cerrado

No calentar una casa con horno de gas

Aunque este gas es difícil de detectarse, una intoxicación tiene características peculiares tales como "dolor de cabeza, náuseas, dolor de estómago, empiezan a perder el pensamiento", según el doctor.

Sandoval indicó que cuando una persona está contaminada con este químico, su piel se torna roja, mientras que cuando una persona tiene una sobredosis por fentanilo, su piel se pone más blanca o pálida.