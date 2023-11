 “Sentí que perforó mi ojo”: Hispano relata presunto violento robo tras salir de lavandería en Arlington

Un hispano casi pierde un ojo luego que un hombre lo apuñalara en la cara tras un presunta agresión al salir de una lavandería en Arlington, Virginia.

Desde el hospital, la víctima de 39 años le aseguró a Telemundo 44 el lunes que ahora solo ve sombras por su ojo izquierdo. Los médicos le dijeron que solo el tiempo dirá si podrá recuperar por completo la visión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Fue el día anterior cuando cambió todo para el padre de familia que regresaba a su hogar de una lavandería.

“Me jaló fuerte, me volteó y me tiró al piso. Entonces me empezó a golpear la cara”, relató la víctima del presunto apuñalamiento y robo. “Puso sus pies sobre mis manos y vi que sacó eso para electrocutar personas. Me lo puso en el pecho y después vi que también tenía una navaja y me quería cortar la cara”.

Pero la víctima no pudo alejarse del sospechoso que presuntamente continuaba con el ataque.

“Me quería dañar con el cuchillo. No más me hizo unos raspones en la cara y luego sí sentí que perforó mi ojo porque sentí el puyon en mi ojo”, continuó la víctima.

Afirmó que no fue hasta que el sospechoso obtuvo lo que quiso que detuvo el ataque.

“Metió su mano en mi bolsillo de atrás”, dijo. “No pensé que era un robo lo que me estaba haciendo, pero cuando él obtuvo mi billetera, salió corriendo”.

Según la víctima, dentro de la cartera iban sus identificaciones, $400 en efectivo y una tarjeta de débito a la que ya le han hecho cargos.

“Él se vino contra mi brutalmente, entonces yo pensé que me quería matar o algo”, dijo.

Y aunque la víctima salvó su vida, aún su familia no puede medir el impacto de este crimen.

“Los biles suben y yo tengo que ver por él y por mis tres hijos. Es muy lamentoso lo que estamos viviendo”, dijo la esposa de la presunta víctima.

Telemundo 44 visitó la comunidad donde ocurrió el ataque, y algunas personas dijeron que este tipo de robos con agresiones son muy comunes.

“Baja mucho la clientela porque a veces las personas tienen miedo para lavar ya de noche. Andan robando a la gente…porque a mi esposo le robaron su cartera y anoche le pegaron y le hirieron la frente y la nariz”, dijo Martha Ochoa, la encargada de la lavandería.