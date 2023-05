Hombre muere baleado en un tren de Metro

Un hombre murió baleado a bordo de un tren de Metro en la Línea Verde poco antes del mediodía el domingo.

La policía de Metro y la policía de DC respondieron al tiroteo sobre las 11:45 a.m. en la estación Navy Yard. La víctima estaba inconsciente y no respiraba. Los primeros auxilios intentaron ayudar, pero el hombre no sobrevivió.

El sospechoso presuntamente discutió con la víctima en el tren. No estuvo claro si el incidente se trataba de un altercado al azar o si los involucrados se conocían.

El autor del tiroteo le disparó a la víctima y después se bajó en la estación Waterfront al suroeste de DC, según la policía. El tren paró en Navy Yard después de la balacera.

FINAL: Green Line Delay: Normal service has resumed at Navy Yard. — Metrorail Info (@Metrorailinfo) May 28, 2023

Los trenes de Metro usaron una vía y no se detuvieron en la estación Navy Yard por varias horas después del tiroteo. La estación abrió por completo poco antes de las 4 p.m.

Las autoridades pudieron entrevistar testigos que estaban en el tren cuando se registraron los disparos, y están revisando video de vigilancia mientras investigan.