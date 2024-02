Hoyos se apoderan de las calles y causan daños en el DMV

Los baches u hoyos han aparecido más en las carreteras después de la lluvia, nevadas y temperaturas congelantes que experimentó la región. Aunque equipos en el DMV han estado parchando agujeros, no antes de que causaran daños.

A pesar de la pericia al volante, a veces resulta difícil ver o esquivar estos huecos, y pueden resultar en un gran golpe para tu bolsillo.

“Pisé un poso, me ocasionó que reventé la rueda. Me dobló el aro. Un brazo de suspensión también se me ha roto”, dijon Nicolas Algarañaz, uno de los varios conductores que han sido víctimas del ciclo de vida natural de las calles del área, las cuales con el paso del tiempo empiezan a mostrar desgaste en forma de hoyos.

“Por estas lluvias hay huecos pequeños, donde se reúne el agua y el agua al congelarse después con estos fríos, revienta el hielo y se hacen más grandes”, dijo Beto Zeballos, el dueño de Beto Auto Repair en Virginia.

Y no es solo la lluvia. Los químicos utilizados para derretir la nieve y el hielo también contribuyen al florecimiento de baches, que según Zeballos pueden ocasionar daños costosos.

“La mayoría de los problemas son en la suspensión, dirección”, afirmó. “Muchas veces revientan las llantas y como todo ha subido, nos ha estado ocasionando serios problemas, especialmente con las partes... No se encuentran tan fácilmente”.

Zeballos dijo que ese arreglo puede costar como mínimo $500.

Por eso es muy importante reportar los agujeros.

Si vives en Virginia, puedes llamar al 1-800-for-road. Si resides en el condado Montgomery o DC, marca al 311.

“Una de las recomendaciones más importantes en este caso es mantener una velocidad prudente”, continuó Zeballos.

Más allá del gasto económico, golpear un hoyo de estos puede tener consecuencias más graves.

“Por poco no me voy y me estrello en la mediana”, dijo Algarañaz sobre su encuentro con un hoyo.

La buena noticia es que equipos alrededor de la zona ya han empezado a repavimentar calles.

El Departamento de Transportación de Maryland ha estado enfocado en la I-495, I-95 y Ruta 50.

Los conductores que sufran daños por golpear un bache en las calles del DMV podrían tener derecho a una compensación, pero se tiene que llenar un reclamo.

Para más información sobre cómo presentar un reclamo por escrito al Departamento de Tesorería de Maryland, llama al 410-260-7684 o 800-942-0162. En Virginia, se puede presentar a través de la Oficina del Fiscal de la Ciudad al 804-646-7940. Los residentes de DC pueden visitar este enlace: https://orm.dc.gov/service/tort-liability-claims.