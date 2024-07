Hyattsville ofrece servicios de salud mental bilingües y gratuitos: mira cómo solicitar

Servicios de salud mental gratuitos ya están disponibles en Hyattsville, Maryland, en inglés y español.

Los servicios se ofrecen hasta junio de 2025 a través de una colaboración entre funcionarios locales y el Hope Center for Wellness llamada In Wellness We Thrive. Según datos del censo, la comunidad de Hyattsville es principalmente latina y negra.

La directora de la fundación, Cheryl Aguilar, dijo que es importante ofrecer servicios culturalmente apropiados.

"Existe un estigma negativo en nuestras comunidades, las comunidades latinas, las comunidades negras y muchas otras comunidades de color, sobre la salud mental", afirmó en una entrevista en inglés con News4.

"La otra parte de la historia es que también hay una falta de acceso a servicios multilingües y bilingües y una barrera para obtener apoyo de salud mental", agregó.

"Las diferentes comunidades abordan la salud mental de manera diferente", afirmó Aguilar. "Vamos a analizar cómo la comunidad ve la salud mental, a qué apoyo han recurrido y qué fortalezas tienen dentro para aprovechar nuestros servicios terapéuticos".

El registro está diseñado para priorizar a las familias que carecen de seguro médico y tienen un ingreso anual por debajo de cierto umbral.

El programa piloto consta de sesiones de terapia bilingüe para individuos, así como familias con niños y jóvenes de 6 a 21 años.

Las sesiones están disponibles solo con cita y se brindan en persona en el edificio de la ciudad de Hyattsville o se pueden tener virtualmente. Los servicios de terapia iniciaron el 1 de julio de 2024 y la preinscripción está abierta.

El programa también ofrece a los estudiantes de secundaria y preparatoria talleres prácticos de arte que incluyen pintura, dibujo, escultura y música para explorar las emociones, la sanación y el crecimiento personal. Los estudiantes pueden inscribirse a través de Recdesk, a través del sitio web de la ciudad de Hyattsville.

A lo largo del año siguiente se organizarán talleres comunitarios para grupos más grandes. Los residentes pueden registrarse para recibir alertas sobre próximos eventos.