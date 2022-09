Imponen toque de queda para menores de 17 años en el condado Prince George’s

Los residentes del condado Prince George’s viven un calvario tras registrarse el mes más violento en su historia, y ahora las autoridades han decidido establecer un toque de queda para los menores de 17 años.

La ejecutiva del condado Angela Alsobrooks anunció este lunes en una conferencia de prensa que los adolescentes menores de 17 años tienen que estar en casa entre las 10 p.m. y las 5 a.m. de domingo a jueves. Los viernes y sábado tienen que estar en casa desde las 11:59 p.m. hasta las 5 a.m.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

En lo que va del año, la policía del condado Prince George’s ha arrestado a 430 menores, informó Alsobrooks. Más de 80 de esos arrestos se realizaron por robos de vehículos, mientras 55 de los detenidos tenían antecedentes y 34 tenían antecedentes violentos o que involucraban armas, agregó.

Además, Alsobrooks dijo que agosto fue el mes más mortal en la historia del condado.

“Debe ser claro para todos que algo no está funcionando”, afirmó. “Estamos arrestando y volviendo a arrestar a los mismos niños y adultos quienes están cometiendo crímenes en nuestra comunidad”.

“Cuánto tiempo puedes tener a la policía en un sistema donde continuamente arrestan y… liberan a personas que victimizan a los residentes de nuestro condado”, dijo el jefe de la policía del condado Prince George’s, Malik Aziz, en la conferencia de prensa.

Alsobrooks dijo que la mitad de los 84 menores arrestados este año por robos de auto tenían menos de 15 años.

En total ha habido más de 350 robos de vehículos este año en el condado, el cual representa un incremento de 52% comparado al año pasado, de acuerdo a Alsobrooks. En 2019, se registraron 91 robos de autos en total.

“Estamos viendo que cada año, no solo tenemos más robos de vehículos, también estamos arrestando a más menores”, dijo la ejecutiva. “Así que está claro que el problema es lo que pasa después de los arrestos, o en nuestro caso, lo que no pasa”.

Alsobrooks explicó que las iniciativas y programas que dirige el condado para hacerle frente a la violencia entre los adolescentes han ayudado, pero que los programas del gobierno no pueden hacerlo todo.

“Hoy, lo voy a decir muy francamente. Alguien tiene que hacerse responsable por esos niños armados y peligrosos, y no es solo la policía y no es solo el gobierno”, dijo, agregando que ningún empleo durante el verano o iniciativa del gobierno va a poder parar a los niños cometiendo delitos a las 3 y 4 a.m.

“Estos niños no solo necesitan un abrazo. Necesitan hacerse responsables. Yo sé que esta no es lo más popular de decir, pero la verdad del asunto es una pregunta justa: ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están las tías, donde están los tíos y otros familiares que son responsables por ellos?”, preguntó Alsobrooks.

Alsobrooks dijo que está buscando una reunión de emergencia con el Departamento de Servicios Juveniles y solicitó que las cortes y la oficina del fiscal proporcionen información sobre los casos en curso y disposiciones al público.

“Ustedes los jueces que están liberando a estos individuos van a tener que lidiar con el concejo del condado porque no queremos que presidan sobre estos tipos de casos que están poniendo a perpetradores en la calle, que están aumentando el crimen en nuestra comunidad”, dijo Calvin Hawkins, el presidente del concejo del condado Prince George’s.

La fiscal de Prince George’s, Aisha Braveboy, respondió a la conferencia de prensa la tarde del lunes, y dijo que su oficina hace responsable a aquellos que han cometido delitos serios.

“A veces no estamos de acuerdo y estamos molestos con la decisión de aquellos en el sistema judicial. Pero nuestro sistema de justicia solo funciona si todos respetamos nuestros roles y entendemos la ley”, dijo.

El toque de queda comenzará este fin de semana y estará en vigor por lo menos por 30 días.

Los padres y tutores de los niños recibirán un aviso la primera vez que violen el toque de queda, y subsiguientes violaciones resultarán en multas y citaciones, dijeron los funcionarios.

Las autoridades aceptaron que la medida representará más trabajo para la policía, e instaron a los padres, proveedores de servicios sociales y otros sectores de la comunidad a involucrarse activamente en el esfuerzo.

“Hay una cultura de intrepidez que se está desarrollando porque los niños creen que nada les pasará”, dijo Alsobrooks.