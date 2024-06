¿Será decisivo? resaltan la importancia del voto joven en las elecciones de México

El desempleo, los bajos salarios y la inseguridad son algunos de los problemas que motivan a los jóvenes mexicanos a participar de las elecciones este próximo 2 de junio.

De hecho, las personas de entre 18 y 29 años de edad conforman el grupo más grande del padrón electoral en México, según un estudio del Centro del Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (COP). Se espera que 26 millones de jóvenes participen de las elecciones.

Pero, ¿su voto será decisivo en ese país?

Para María Calderón, investigadora y analista del Wilson Center en Washington DC, este grupo tiene mucho poder en sus manos.

“Conforman el 26.5% del padrón electoral, esto quiere decir que alrededor de 1 en cada 4 votos será de un joven”, explicó.

La nación celebra comicios presidenciales y legislativos, en los que estarán en juego 20,708 cargos públicos, incluidos la presidencia de la República, 128 senadores y 500 diputados de la Cámara Baja.

Ese poder no solo aplica para los jóvenes que residen en México, si no para quienes participarán de los comicios desde el extranjero. Para Calderón, "el futuro de Estados Unidos está ligado a México y viceversa”.

“Lo que pasa en México es importante para EEUU y lo que pasa en EEUU es importante para México entonces uno no puede deslindar esta responsabilidad de pensar ‘Yo estoy de este lado en EEUU, me voy a deslindar totalmente de lo que pasa en México’. No, por supuesto que no”, enfatizó.

La investigadora resaltó que la inmigración y el trasiego de drogas como el fentanilo, son temas clave para ambos países. Por tal razón exhortó a los jóvenes a sufragar de manera informada y a contrastar la postura de los candidatos.

De los 1,557 participantes del estudio de COP, el 85.6% dijo que prefiere votar por candidatura en vez de por partido.

EL ROL DE LAS REDES SOCIALES EN LAS ELECCIONES

Por su parte, el asistente de investigación del Wilson Center, Eric Márquez, reconoció que los jóvenes prefieren conocer las propuestas de los candidatos a través de las redes sociales en lugar de consumir noticias por otros medios.

“Si quieres tener el voto de los jóvenes necesitas poner esa planificación en las redes sociales para que los jóvenes lo puedan ver”, explicó.

Con él coincidió Calderón al mencionar que los candidatos deben atemperar sus estrategias de comunicación política a la era digital.

Asimismo, el reporte de COP reveló que el 58.9% de jóvenes no considera a los influencers como una fuente confiable en temas de política.

"En méxico a diferencia de EEUU no es muy común que gente que no sean intelectuales o académicos como empresarios o deportistas no ha sido tan común que ellos manifiesten sus opiniones políticas”, subrayó Calderón.

Tanto Márquez como Calderón instaron a los jóvenes a participar de los comicios del domingo teniendo cómo norte el país que quieren tener en un futuro.

“El voto y el país que se va a quedar va a ser para ellos, va a ser para nosotros y que los que están arriba de nosotros va a ver algún día que ya no van a estar. Y nosotros, ¿con qué país nos vamos a quedar?

