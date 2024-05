Informe del FBI revela incremento en las estafas a personas mayores de 60 años en línea

La tecnología sin lugar a dudas ha traído muchos beneficios, pero para algunos se ha vuelto una pesadilla. Los delincuentes digitales se esconden fácilmente detrás de un perfil o una cuenta de correo electrónico falsa.

Un informe hecho por el centro de denuncias de delitos del FBI informa que los robos a personas mayores de 60 años vía en línea se incrementaron un 14% el año pasado.

Son más de 100,000 personas de 60 años o más que denunciaron ser víctimas de alguna estafa digital en 2023. Las pérdidas en promedio por persona alcanzaron los $34,000.

“Las personas mayores de 60 años siempre son las más vulnerables en internet porque vienen de la época tradicional y no de la época digital. Yo creo que nosotros como familia tenemos que inspirarlos a que ellos aprendan un poco más de tecnología, ¿por qué? Porque han sido víctimas de criptomonedas, han sido víctimas de acosos e incluso han sido víctimas de romance”, dijo Antonio Torrealba, un experto en negocios digitales.

Entre los robos más comunes que ha sido víctima esta población está el de soporte técnico, robo de datos personales y estafas románticas. En el informe se muestra que más de 12,000 personas fueron estafadas a través de criptomonedas.

“Vimos el caso de una señora que fue víctima de un troller que se hizo pasar por Luis Miguel y entonces ella le mandaba dinero a Luis Miguel porque era su fan y llegó a viajar a España con la ilusión de ir a conocer a Luis Miguel que ella lo venía ayudando económicamente”, dijo Torrealba.

El experto hace una recomendación a este grupo de personas.

“Mi llamado es siempre a no le des clic a un [enlace] en el cual no tengas confianza, un [enlace] que tú no hayas pedido, un [enlace] que tú no hayas solicitado. No hagas clic porque un clic te puede destruir la vida”, dijo.

También hace un llamado a hijos, nietos y familiares de los adultos mayores.

“Así como estamos pendientes de las redes sociales de nuestros niños, también tenemos que estar pendientes de las redes sociales de nuestros adultos mayores porque son ambos bandos los que han sido más víctimas hoy día de robos de identidades y de los grandes fraudes”, agregó Torrealba.

Muchas de las personas estafadas tuvieron que vender sus casas, usar sus cuentas de jubilación y pedir préstamos.

Si has sido víctima de un fraude digital, puedes ingresar a la página web ic3.gov y denunciar la estafa.