Revelan insólitos detalles en el tribunal sobre la desaparición de mujer en Manassas

El viernes se revelaron detalles escalofriantes de la búsqueda de una madre desaparecida del norte de Virginia, cuando su marido compareció ante el tribunal acusado de ocultar un cadáver.

La nueva información es devastadora para quienes esperaban encontrar con vida a Mamta Kafle Bhatt, de 28 años, casi un mes después de que fuera vista por última vez por alguien excepto su marido, Naresh Bhatt. Pero los investigadores no han suspendido la búsqueda de la madre y enfermera.

Naresh Bhatt fue procesado el viernes. Había sido arrestado en la casa de la familia en Manassas Park el jueves acusado de ocultar un cadáver, un delito grave. El cargo significa que la policía tiene pruebas de que se ocultó un cadáver, no necesariamente de que se encontró un cadáver.

Los fiscales informaron que hay pruebas de sangre en el dormitorio principal de la casa e indicios de que se arrastró un cuerpo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Naresh Bhatt también compró recientemente cuchillos y faltan dos, detallaron los fiscales.

Los amigos dijeron a los periodistas que la nueva información es "horrible".

Naresh Bhatt fue detenido sin derecho a fianza en los procedimientos judiciales iniciales el jueves. No quedó claro de inmediato si tiene un abogado.

Poco después del arresto, un oficial de policía sacó a la hija de la pareja de la casa. La niña está bajo el cuidado del Departamento de Servicios Sociales, informaron las autoridades.

Cabe señalar que hasta el viernes en la mañana, las autoridades no han informado que encontraron el cuerpo de la mujer.

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE MAMTA KAFLE BHATT

El Departamento de Policía de Manassas Park afirmó que todavía está investigando la desaparición de Mamta Kafle Bhatt y que es posible que se presenten cargos adicionales contra Naresh Bhatt.

La fiscal, Amy Ashworth, habló brevemente con los periodistas fuera de la casa de la familia el jueves por la tarde.

"¿Está viva?", preguntó nuestra cadena hermana News4.

"¡No lo sabemos! ¡No lo sabemos! Pero estamos trabajando en esta investigación. Estamos trabajando con cuidado y hay muchas cosas que se están moviendo muy rápido en este momento", respondió Ashworth.

En una vigilia con velas afuera de su casa en Manassas Park el jueves por la noche, los amigos se concentraron en la hija pequeña de los Bhatt, que cumplió un año a principios de esta semana.

Bhatt era originaria de Nepal y sus partidarios de la comunidad nepalí escucharon una grabación de lo que se conoce como el mantra de la paz, cantado 108 veces para alinear el espíritu de Bhatt con la eternidad.

"Me alegro de que la bebé estuviera lejos de él porque obviamente siempre pensé que hizo algo", afirmó la vecina Ivy Freeman. "Porque una madre no dejaría a su bebé. Definitivamente no me perdería el primer cumpleaños de su bebé".

Los amigos han iniciado una campaña de recaudación de fondos para evitar que la bebé termine en hogares de acogida trayendo a la madre de Mamta Kafle Bhatt desde Nepal para que cuide de la niña.

"Me complace compartir que hemos creado una cuenta en GoFundMe", anunció su amiga Holly Wirth. "Se llama Justicia para Mamta. Estamos recaudando fondos que se depositarán en una cuenta fiduciaria dedicada a cuidar de su hija".

La comunidad ha planeado un evento el sábado en Signal Hill Park para recordar a Mamta Kafle Bhatt.

MAMTA KAFLE BHATT LLEVA DESAPARECIDA DESDE HACE CASI UN MES

Mamta Kafle Bhatt fue vista por última vez en su trabajo como enfermera pediátrica en el Centro Médico Prince William de la UVA el 27 de julio, según una cronología policial. Nadie, excepto su esposo, informó haberla visto desde entonces. Ella habló con un amigo el 28 de julio, informó la policía anteriormente.

El esposo de Mamta Kafle Bhatt le dijo a la policía que la vio por última vez el 31 de julio.

Sus compañeros de trabajo solicitaron un control de bienestar el 2 de agosto, después de que ella no se presentó a trabajar. Los oficiales fueron a la casa y hablaron con su esposo, quien en ese momento les dio información adicional y dijo que no quería denunciarla como desaparecida.

Tres días después, se comunicó con la policía y denunció su desaparición.

Su desaparición no fue declarada involuntaria hasta el 8 de agosto. El ritmo ha frustrado a sus amigos.

La policía de Manassas Park indicó que las tarjetas de crédito, los extractos bancarios y los documentos de la mujer desaparecida no se han recuperado. El teléfono no ha mostrado actividad desde su desaparición.

Cuando su hija cumplió un año esta semana, sus amigos vieron la oportunidad de intentar renovar el interés en su desaparición. Algunos se reunieron con el jefe de policía el lunes y dijeron que la desaparición de su amiga no era propia de ella.

Durante un registro en la casa de la pareja el miércoles, “los detectives obtuvieron evidencia adicional”, decía el comunicado de los fiscales y la policía el jueves, sin detallar lo que encontraron o lo que sugería.

Al día siguiente, Naresh Bhatt fue sacado de su casa esposado. Poco después, un oficial de policía sacó a la hija de la pareja de la casa.

Los amigos dicen que también comenzarán un esfuerzo para empoderar a quienes sufren violencia doméstica.

“Es mejor que vivas feliz a que mueras así algún día”, reconoció su amiga Bina Khatkalama. “Sabes… no queremos más a Mamta”.