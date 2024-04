Investigan presunta sobredosis de una estudiante en escuela de Langley Park

Una madre de Maryland exige respuestas luego de que su hija tuviera una presunta sobredosis luego de consumir marihuana sintética en la cafetería de su escuela.

Norma Beltrán dijo que recibió una llamada informándole que su hija de décimo grado estaba en el cuarto de enfermería de la Escuela Secundaria International de Langley Park, Maryland.

“La niña estaba vomitando, la tenía la enfermera de la escuela. La niña estaba muy mal, yo esto que le hicieron a mi niña no se lo voy a permitir más”, puntualizó.

Telemundo 44 se comunicó con la directora de la escuela quien fuera de cámara confirmó que un video de vigilancia muestra como la alumna habría consumido esta sustancia en la cafetería.

Sin embargo, Beltrán argumentó que el responsable pudo ser otro estudiante del plantel, mientras sostuvo que la escuela estaría tomando represalias solo contra su hija.

“A la niña le dijo que si no le decía quiénes eran los problemáticos la iba a expulsar por tres días. Entonces yo le dije que por qué me la iba a expulsar. Me dijo si es que ella no dice la verdad de qué está pasando aquí, la voy a expulsar y la voy a mandar a otra escuela”, expresó Beltrán.

De acuerdo con el Manual de Derechos y Responsabilidades de las Escuelas del Condado Prince George’s, un alumno que haya consumido drogas dentro de un plantel puede ser suspendido de dos a tres días.

De hecho, en un comunicado enviado a Telemundo 44 el Departamento Escolar del condado confirmó que una sobredosis no es motivo para expulsión definitiva, sino una a corto plazo. Asimismo, la agencia enfatizó en la importancia de ofrecer consejería o asesoramiento al estudiante en lugar de un castigo.

“Le pido a las autoridades de educación que por favor abran sus ojos y pongan más inteligencia en las escuelas, y tener mucha comunicación con padre y escuela, madre y maestro”, concluyó Beltrán.

La directora del planten también informó que la estudiante ya está de regreso a clases y que éste era el primer caso de una sobredosis en su escuela desde que llegó al cargo hace ocho años.