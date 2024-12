Jugador de los Commanders le propone matrimonio a su novia tras ganar el partido

El safety de los Washington Commanders, Jeremy Reaves, celebró dos logros importantes en el campo el domingo por la noche, al proponerle matrimonio a su novia de toda la vida, Mikaela Worley.

"Odio perder, así que no hay forma de que pudiera haberlo hecho con el espíritu adecuado después de una derrota", afirmó Reaves. "Eso me quemaba el bolsillo".

Reaves, de 28 años, consideró hacerlo la semana pasada, pero finalmente decidió hacerlo después de avisarle a la familia de Worley el viernes.

"Si ganamos este juego, es el destino", puntualizó Reaves. "Se lo ha ganado. No puedo decir lo suficiente sobre ella. Cuando estaba en mi peor momento el año pasado, ella estaba allí para recogerme todos los días. Apareció. Esa es mi mejor amiga. Ha sido mi mejor amiga desde la escuela secundaria".

Reaves se sometió a una cirugía para reparar un ligamento cruzado anterior parcialmente desgarrado en octubre de 2023, lo que puso fin a esa temporada.

Fue elegido All-Pro de la NFL como jugador de equipos especiales en la temporada 2021 después de finalmente conseguir un trabajo de tiempo completo en la liga, pero la lesión del año pasado volvió a poner en peligro su carrera.

"Se puede saber mucho sobre alguien cuando está pasando por lo peor y cómo lo maneja", dijo Reaves. "Yo estaba pasando por lo peor el año pasado después de una rotura del ligamento cruzado anterior. No podía hacer nada, no podía ser yo mismo y ella fue mi apoyo cuando no pude hacerlo por mí mismo".

Reaves es uno de los pocos jugadores de Washington que quedan del último partido de playoffs de la organización en la temporada 2020.