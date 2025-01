La Cámara de Virginia aprueba tres resoluciones importantes: mira cuáles son

El martes, la Cámara de Delegados de Virginia aprobó resoluciones que consagran los derechos al aborto, al voto y a la igualdad matrimonial, en un paso crucial para los demócratas que esperan enmendar la Constitución del estado el año próximo.

La Cámara, donde los demócratas tienen una mayoría muy estrecha de 51 a 49, impulsó el martes las tres enmiendas constitucionales propuestas, mientras que las resoluciones hermanas se abren paso en el Senado.

A diferencia de otros proyectos de ley, las enmiendas constitucionales propuestas no están sujetas a vetos por parte del gobernador, pero deben aprobarse dos veces en al menos dos años, con una elección legislativa intercalada entre cada sesión legislativa. Después de eso, el público puede votar por referéndum sobre los temas.

Si la medida de votación sobre el aborto finalmente tiene éxito, Virginia se convertiría en un raro estado del sur en sumarse a una tendencia creciente de estados que plantean preguntas de votación relacionadas con los derechos reproductivos a los votantes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Confío en nuestros votantes de Virginia", afirmó la líder de la mayoría demócrata Charniele Herring, patrocinadora de la enmienda que protege el aborto. "Parece que el otro lado del pasillo no lo hace".

En un debate animado, los republicanos criticaron duramente la enmienda propuesta para proteger el aborto, que fue aprobada siguiendo líneas partidarias. El republicano Mark Earley describió la resolución como un fracaso en reconocer la imagen de Dios en los fetos.

“Esta resolución no sólo es extrema, y ​​lo es”, dijo en el pleno de la Cámara. “Pero el verdadero problema es que es fundamentalmente errónea porque se niega a abrir los ojos a las vidas y el futuro de los niños”.

La demócrata Candi Mundon King pidió a los legisladores que reconozcan las vidas de las mujeres atrapadas en embarazos potencialmente mortales, en una dura reprimenda a los argumentos de los republicanos.

"Aprobemos esta resolución para que las personas que probablemente no podrían encontrar un útero con un mapa no tomen decisiones sobre la atención médica de las mujeres", señaló.

En otros lugares, desde 2022, se han presentado 18 preguntas ante los votantes de todo Estados Unidos, y se han puesto del lado de los defensores del derecho al aborto 14 veces.

Los votantes han aprobado enmiendas constitucionales que garantizan el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto en nueve estados: Arizona, California, Colorado, Maryland, Michigan, Missouri, Montana, Ohio y Vermont. Los votantes también aprobaron una medida sobre el derecho al aborto en Nevada en 2024, pero debe aprobarse nuevamente en 2026 para agregarse a la constitución estatal.

Los legisladores demócratas de ambas cámaras dijeron el martes que las enmiendas constitucionales eran fundamentales para su agenda legislativa este año. En una conferencia de prensa con legisladores negros de Virginia, el senador Jennifer Carroll-Foy dijo que las enmiendas eran fundamentales para que el estado acabara con la desigualdad.

“Virginia ha estado retrocediendo durante demasiado tiempo”, señaló. “Entendemos que fuimos el hogar de la segregación… de la esclavitud, de las leyes de Jim Crow. Y ahora estamos mirando hacia adelante y avanzando. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestra constitución de Virginia refleje nuestros valores aquí en Virginia”.

BUSCAN RESTAURAR EL DERECHO AL VOTO DE EXCONVICTOS

En una votación bipartidista de 55 a 44, los legisladores también votaron para revisar el proceso de Virginia para restaurar los derechos de voto para las personas que cumplieron condena por delitos graves, que los demócratas describen como una reliquia de privación de derechos.

La votación se produjo después de que el gobernador republicano Glenn Youngkin, para consternación de los defensores del derecho al voto, revirtiera un proceso para restaurar los derechos civiles de las personas después de completar sentencias por delitos graves. Virginia es el único estado que prohíbe permanentemente votar a cualquier persona condenada por un delito grave a menos que un gobernador restablezca sus derechos.

En una petición a los legisladores para que aprueben la enmienda, la delegada demócrata Cia Price dijo en el pleno de la Cámara de Representantes de Virginia: "No podemos vivir en el pasado, tenemos que vivir en el presente. Y actualmente, tenemos un gobernador que no está restaurando derechos al ritmo de los gobernadores republicanos y demócratas anteriores, y estamos a punto de tener un delincuente convicto como presidente", haciendo referencia al presidente electo Donald Trump, quien fue condenado por un jurado de 34 condenas por delitos graves.

Los legisladores han intentado anteriormente poner las resoluciones que se aprobaron en 2022 y 2023, aunque no tuvieron éxito en la Cámara, donde los republicanos anteriormente tenían una ventaja.

El año que viene, la aprobación exitosa de las enmiendas probablemente dependerá nuevamente de la capacidad de los demócratas para preservar su mayoría en la legislatura estatal. Todos los escaños de la Cámara están en la boleta electoral en noviembre.

La enmienda con el mayor apoyo bipartidista fue la resolución que protege la igualdad matrimonial. Después de una votación de 58 a 35 a favor de la propuesta, el delegado demócrata Mark Sickles describió su creencia de que la resolución refleja una Virginia en evolución.

"La opinión pública cambió mucho", aseguró. "Barack Obama estaba en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo en un momento, y cambió. Todos han tenido la oportunidad de cambiar".

Olivia Díaz es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas poco conocidos.