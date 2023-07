Las escuelas de Prince George’s regalarán 10,000 mochilas transparentes como medida de seguridad

Las Escuelas Públicas del Condado Prince George's planean entregar 10,000 mochilas transparentes a los estudiantes como parte de las nuevas medidas de seguridad anunciadas el martes por el director ejecutivo de las escuelas, Millard House.

El próximo año escolar, se les pedirá a los estudiantes de escuelas secundarias e intermedias del condado que lleven mochilas transparentes para que el contenido sea visible.

Un recién graduado dijo que su escuela trató de implementar mochilas transparentes, pero no funcionó muy bien.

"El director nos decía que usáramos las mochilas transparentes, pero los estudiantes realmente no [siguieron] las reglas," dijo. "Y siento que la regla de la mochila clara realmente habría ayudado."

Algunos distritos escolares ya han ordenado mochilas transparentes, incluso en Texas después del tiroteo escolar en Uvalde. Un distrito escolar en Florida revirtió la decisión debido a la reacción de los padres.

Jaclyn Schildkraut, del Instituto Rockefeller de Gobierno, dijo que no aborda el problema real de la violencia armada.

"Realmente no hemos visto ninguna evidencia de que las mochilas transparentes hagan algo para disuadir a los estudiantes de traer armas u otro contrabando a las escuelas, pero el mensaje se envían a los estudiantes antes de esto no es que no creemos que su escuela sea segura o no confiamos en ustedes", dijo.

Luego, está el tema del costo y la disponibilidad de las mochilas transparentes, por lo que el sistema escolar planea entregar 10,000 mochilas transparentes en eventos de regreso a la escuela antes del comienzo del año escolar el próximo mes.

Ningún estudiante será rechazado por no tener la mochila adecuada.