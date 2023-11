Legislación que intenta combatir la ola de crimen en DC recibe críticas

El Concejo de DC está considerando una legislación de seguridad pública que facilitaría el procesamiento de personas por robo de vehículos y aumentaría las penas por algunos delitos con armas de fuego. Sin embargo, una disposición controvertida, que permitiría a la policía realizar algunas detenciones y registros, ya está generando críticas.

Mientras el Distrito continúa viendo un gran número de homicidios y robos de vehículos, los miembros del Concejo escucharon el miércoles testimonios del público y de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la legislación propuesta por la miembro del Concejo, Brooke Pinto.

"La violencia que estamos viendo en nuestras calles no es aceptable, no es normal y no se puede dejar sin abordar", señaló Pinto.

Muchos de los cambios en la legislación abordan las leyes sobre armas, incluido el requisito de que aquellos condenados por cargos de armas o en libertad previa al juicio se sometan a registros cuando se encuentren en lugares públicos. Aumentaría las penas para ciertos delitos con armas de fuego y modificaría la definición de "robo de vehículos".

El Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, Matthew Graves, apoya la legislación y señaló lo que considera una laguna en la actual ley sobre robo de vehículos que el proyecto de ley abordaría.

“A veces las personas están en su vehículo cuando les roban el auto; A veces las personas sacan las llaves de su auto y se alejan brevemente de él cuando alguien se les acerca con un arma, les quita las llaves y luego se lleva sus autos”, dijo a Telemundo 44.

"Necesitamos ajustar la ley para dejar en claro que se trata de un robo de auto", enfatizó Graves.

La disposición que permite a la policía detener y registrar a ciertas personas acusadas de delitos con armas de fuego sin una orden judicial o causa generó la mayor oposición en la audiencia del miércoles.

“Imagínese que lo detengan y registren regularmente en su comunidad”, indicó la directora ejecutiva de la ACLU de DC, Monica Hopkins. "No es efectivo".

“Que te detengan y te registren y no te pongan una multa ni te acusen de nada, simplemente estás haciendo tus actividades diarias, es acoso”, añadió.

“No, no veo el punto de acoso aquí debido a lo concentrado que está esto”, respondió Graves.

En medio de las crecientes preocupaciones sobre la seguridad pública en el Distrito, la alcaldesa Muriel Bowser dio a conocer el lunes una legislación destinada a reducir la delincuencia.

"Sólo podrían registrarle si estuviera bajo supervisión judicial", explicó. "Esto no es una detención aleatoria de personas en las calles".

La administración de la alcaldesa Muriel Bowser y el Departamento de Policía Metropolitana también apoyan la legislación, pero la alcaldesa reconoció que no apoyaría la disposición de detención y registro si los tribunales la consideran inconstitucional.

La audiencia surge un día después de que el Concejo confirmara de forma unánime a Pamela Smith como la nueva jefa de la Policía de DC.