Ley permitiría a no ciudadanos votar en elecciones de New Carrolton

La presidenta del Concejo de New Carrolton, Briana Urbina, presentó una legislación para que los no ciudadanos voten en las elecciones locales.

De acuerdo con Urbina, el 42% de los residentes en New Carrollton, Maryland, nacieron fuera del país. Por tal razón, la legisladora presentó este proyecto de ley.

"Nuestra comunidad inmigrante da mucho a nuestra cultura, a lo que hace que esta ciudad sea grandiosa, y por eso también quiero escucharlos en las urnas", afirmó.

La Constitución de Estado Unidos solo concede el derecho al voto para las elecciones federales a los ciudadanos estadounidenses, pero las elecciones municipales pueden ampliarlo a todos los residentes si así lo regula su legislación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Urbina explicó la legislación no requerirá que las personas se inscriban en un registro, si no que el día de las elecciones, sin importar su estatus migratorio, mostrará una identificación y prueba de que reside en New Carrollton.

La medida también propone que el nombre de los no ciudadanos no quede grabado.

Por su parte, el organizador principal de CASA, Alex Vásquez, indicó que medidas similares ya están vigentes en otras localidades.

“En las 11 ciudades, municipalidades este proyecto ya está vivo. No hemos visto ningún ejemplo en donde inmigración ha utilizado los datos o han venido a recoger a gente, a deportar", señaló.

La organización CASA y miembros del Concejo pidió a la comunidad asistir a una audiencia este miércoles a las 7 p.m. para defender por la oportunidad de elegir a sus representantes y poder opinar sobre asuntos como los concejos escolares.

La audiencia se realizará en el centro municipal. Luego de esto se podría dar un voto en la próxima reunión.

Según Urbina, los opositores al proyecto de ley argumentan que es injusto que los inmigrantes obtengan este derecho relativamente fácil, mientras que los afroamericanos soportaron innumerables luchas y sacrificios para garantizar ese mismo derecho.