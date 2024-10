Madre denuncia que su hijo es víctima de acoso escolar en plantel de Montgomery

Una madre hondureña denunció a Telemundo 44 que su hijo de 11 años supuestamente ha sido perseguido e incluso amenazado de muerte por otros estudiantes de la escuela Shady Grove en el condado Montgomery, Maryland.

De acuerdo con la madre del menor, Patricia Cerrato, esta situación le cambió la vida al pequeño debido a que ahora “ahora tiene ansiedad, depresión y está tomando medicamentos". El niño comenzó a ir a ese plantel escolar en agosto y el acoso comenzó de inmediato, según Cerrato.

“El niño fue perseguido por varios alumnos, en la parada del bus. Le pegaron en el estómago. Uno de los niños lo siguió hasta la casa”, explicó.

Al parecer, los ataques comienzan a la hora de salida. El presunto grupo de unos ocho estudiantes que asiste a la misma escuela comienza con amenazas verbales dentro del autobús y una vez llegan a la parada del pequeño, comienza la persecución.

Asimismo, Cerrato señaló que esta situación reavivó traumas subyacentes en la vida del niño.

“Desde que venimos a este país por la muerte de su papá que recibió aproximadamente 20 disparos de arma de fuego, él miró, yo también con mi niña”, detalló.

Desesperada, la madre buscó la ayuda de las autoridades escolares, quienes desarrollaron un plan de seguridad.

Según documentos, consiste en que su hijo estaría siendo supervisado en horas de clase y que en el autobús tendrá un asiento asignado cerca del conductor.

No obstante, para el niño esto no es suficiente pues eso no evitaría que los supuestos acosadores se bajen en la misma parada que él y lo persigan.

Ante esto, la escuela dijo a Telemundo 44 que han seguido los procesos habituales y elaborado un plan que incluye servicios psicológicos para los estudiantes.

Asimismo, dicen que ha habido reuniones con los padres de los estudiantes involucrados. Según Cerrato, solo fue con uno de los presuntos ocho estudiantes y que, en dicha reunión, no se llegó a un acuerdo.

Por miedo, el menor no ha regresado a clases. Cerrato dice ha pedido se le brinde más seguridad en el autobús, pero que sus súplicas no han sido escuchadas.